Скончался академик Борис Бондаренко

Ушел из жизни крупный ученый в области вычислительной математики и дифференциальных уравнений Борис Бондаренко.

В возрасте 93 лет скончался крупный ученый в области вычислительной математики и дифференциальных уравнений, академик Академии наук Узбекистан Борис Бондаренко, сообщило УзА.

Борис Бондаренко родился 12 октября 1923 года в городе Давлеканово Республики Башкирия Российской Федерации. В 1953 году окончил Среднеазиатский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана) по направлению математика. Позже защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. За многолетние заслуги в области развития науки в 2000 году был избран действительным членом Академии наук Республики Узбекистан.

За свою более чем 70-летнюю научно-педагогическую деятельность ученый плодотворно трудился на ответственных должностях заведующего кафедрой Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, старшего научного сотрудника, ученого секретаря Института математики, заведующего лабораторией, ведущего научного сотрудника, заместителя директора по науке Института кибернетики Академии наук.

Научные исследования и разработки Бориса Бондаренко в области математической физики, вычислительной математики и комбинаторного анализа находят широкое применение в науке республики. Ученым были созданы особые полиномы нового типа со специальными функциями. Им были разработаны решения важных задач в области теории вычислительной математики и механики твердых тел.

Ученым и специалистам Узбекистана и за рубежом хорошо известны свыше 500 опубликованных научных статей, учебников и монографий ученого, посвященных теоретическим и практическим вопросам в области линейных и полилинейных дифференциальных уравнений.

Под его непосредственным руководством были подготовлены десятки докторов и кандидатов наук.

Борису Бондаренко было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан», он был награжден медалью «Жасорат».