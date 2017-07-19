Генконсульство Узбекистана откроется в Санкт-Петербурге

Президент Шавкат Мирзиёев 19 июля подписал постановление об открытии генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге (Россия), сообщил сайт главы государства.

Решение принято «в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан, оказания им качественной консульско-правовой помощи, а также осуществления мониторинга миграционных потоков граждан Республики Узбекистан».

В настоящее время Узбекистан имеет в России два дипломатических представительства — посольство в Москве и генконсульство в Новосибирске. Министерство иностранных дел прорабатывает вопрос открытия консульских учреждений также в таких российских городах, как Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Владивосток.

В 2016 году в России, по озвученным недавно главой МИД Узбекистана данным, значились въехавшими порядка 1,7 миллиона граждан Узбекистана.