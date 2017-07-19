Несколько причин, по которым стоит отправиться в путешествие за 4000 км к водам Арала вместе с Discover Rally Tour.

О нем говорит весь мир, его название известно каждому, туристы с разных уголков планеты приезжают увидеть его, но лишь единицы наших сограждан дотрагивались до его глади и любовались им воочию. Одно из самых неизведанных и магических мест узбекской земли, с космическими пейзажами и трагичной историей — Аральское море.

До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире, сейчас же оно превращается в пустыню под названием Аралкум. Возможно, мы последнее поколение, которое может увидеть это завораживающие место и окунуться в его волны.

Несмотря на то, что часть Арала находится на территории Узбекистана, иностранных туристов, приезжающих посетить это удивительное место больше, чем наших соотечественников. Причин, по которым нужно увидеть Аральское море много. И вот лишь некоторые из них.

Увидеть, чтобы задуматься

Гибель Арала — трагедия. Невозможно остаться равнодушным, увидев ржавеющие корабли на суше, где совсем недавно была глубокая синяя гладь. Эти апокалипсические пейзажи служат примером следствия беспечной траты человеком природных ресурсов.

Как умирают корабли…

Пройтись по дну когда-то одного из самых больших озер мира, увидеть то, что находилось под километровой толщей воды всего несколько десятков лет назад — совсем не фантастика. Заброшенные корабли, нашедшие свой причал в песчаном грунте, больше напоминают декорации к фильму-катастрофе, а виднеющаяся часть моря кажется миражом. Этот вид впечатлит своим великолепием и трагичностью.

Прикоснуться к тайнам Аральского моря

Арал таит в себе много загадок, легенд и тайн. Куда исчезают соли? О чем рассказывает легенда острова под названием Барса-Кельмес, что переводится, как «пойдешь — и не вернешься»? Увидеть место, которое исследуют ученые со всего мира — поистине уникальная возможность.

Искупаться в воде исчезающего Арала

Вода Аральского моря-озера очень соленая, а грязи считаются целебными. Обязательно стоит проверить полезность этой процедуры и охладиться в волнах уникального водоема.

Со 2 по 9 августа у всех любителей автопутешествий есть уникальная возможность принять участие в самом масштабном ралли в Узбекистане «Ташкент — Арал» протяженностью более 4000 км.

Главной целью ралли является визит к водам легендарного Аральского моря. Организатором поездки выступает Discover Rally Tour. В рамках заезда участники посетят десятки уникальных мест Узбекистана, смогут попробовать известные на весь мир национальные блюда, также их ждут приятный сюрприз от Бахриддина Чустий, open-air party — беспрецедентная вечеринка с культовым диджеем столицы, взрывными битами и запредельными эмоциями в непредсказуемом месте, небанальные экскурсии по историческим памятникам и интереснейшим местам, отличный нетворкинг, гигабайты шикарных фотографий, многочисленные подарки от партнеров.

Стоит подчеркнуть уровень организации заезда:

экипаж по всему маршруту будет сопровождать машина технической поддержки;

тур будет освещаться в топовых СМИ;

путешественники будут останавливаться на ночевки в лучших гостиницах посещаемых регионов;

каждый участник будет обеспечен медицинской страховкой.

Стоимость участия в ралли — 1 850 000 сумов.

Получить более подробную информацию о туре Discover Rally Tour и записаться на участие можно по телефону: (+99890) 988−22−58.

Telegram: @discoverrallytour

Сайт: rally.uz

Facebook: fb.com/DiscoverRallyTour

«Газета.uz» — информационный спонсор ралли Discover Rally Tour.