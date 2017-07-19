Карате: Узбекистанцы выиграли 13 медалей чемпионата Азии

Каратисты Узбекистана завоевали 13 медалей чемпионате Азии среди кадетов, юниоров, спортсменов до 21 года и среди взрослых. В турнире, который проходил с 13 по 17 июля в Астане (Казахстан), приняли участие 644 спортсмена из 24 стран, сообщается на сайте Всемирной федерации каратэ (WKF).

Ринат Сагандыков (Кыргызстан), Фахад Альхатами (Саудовская Аравия), Санжар Абдукаримов (Узбекистан) и По-Шен Пан (Тайвань).

Узбекистанцы стали обладателями 3 серебряных и 10 бронзовых наград. В мужском кумитэ трехкратный победитель этапов Премьер-лиги Karate1 Садриддин Сайматов (до 60 кг) занял второе место. Исломжон Сатторов (до 70 кг) и Санжар Абдукаримов (до 67 кг) удостоились бронзовых наград.

В женском кумитэ вице-чемпионской Азии стала Дильдора Аликулова (до 54 кг). «Бронзу» завоевали Бону Эгамбердиева (47 кг), Зулхумор Турсуналиева (55 кг) и Бахринисо Бабаева (50 кг).

Сари Сукатендел (Индонезия), Аяка Тадано (Япония), Екатерина Хуповец (Казахстан) и Бахринисо Бабаева (Узбекистан).

В комплексе упражнений ката среди юниоров третьи места заняли Мохичехрахон Янгибоева (53 кг), Дурдона Туракулова и Насибабону Нарбаева (48 кг).

Айбиби Ахмедова (до 68 кг) выиграла серебряную медаль в кумитэ среди спортсменов до 21 год, в то время как Дильдора Аннадурдиева (до 61 кг) получила «бронзу». У мужчин в этой возрастной группе бронзовую награду выиграл Адулазиз Атабоев (до 84 кг).