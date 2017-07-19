Президент распорядился построить «Дворец правосудия»

В Ташкенте будет построен комплекс «Дворец правосудия», где расположатся Высший судейский совет, Конституционный и Верховный суды, Исследовательский центр изучения проблем правосудия при Высшем судейском совете, Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и Ассоциация судей Узбекистана. Здесь же разместится здание создаваемой Академии правосудия. Распоряжение об этом 18 июля подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как отмечается в документе, комплекс создается для «реализации принципов открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышения авторитета суда как независимой ветви власти, укрепления доверия населения к правосудию, а также расширения использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности судов».

Во «Дворце правосудия» будет построен специальный зал по наблюдению открытых судебных заседаний. Он будет оснащен оборудованием и технологиями, позволяющими гражданам свободно посещать его или наблюдать за открытыми процессами по стране в режиме реального времени.

Академия художеств Узбекистана совместно с Верховным судом в месячный срок должны объявить конкурс на создание памятника Амиру Темуру для установки на территории комплекса.

Дополнительно будут построены гостиницы для проживания слушателей Академии правосудия, места для ожидания, автостоянки и помещения для безопасного содержания лиц под стражей.