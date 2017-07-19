Структура ГНК пересмотрена

В структуре Государственного налогового комитета Узбекистана произошел ряд изменений. Они предусмотрены постановлением Президента от 18 июля.

На базе Главного управления по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов и Специального управления по контролю за недопущением обращения наличной иностранной валюты в розничной торговле и сфере услуг, организации краткосрочных проверок образовано Главное управление профилактики правонарушений в сфере розничной торговли и оказания услуг.

На базе Технического управления Главного информационно-аналитического управления ГНК создано Главное управление информационно-коммуникационных технологий.

Главное информационно-аналитическое управление преобразовано в Главное управление анализа и прогнозирования, Управление методологии налогообложения — в Управление методологии и модернизации налоговых органов, Информационная служба — в Отдел по связям с общественностью и правовой информации, Юридический отдел — в Юридическое управление (в его составе — отдел досудебного урегулирования налоговых споров с отделениями (секторами) в государственных налоговых управлениях Каракалпакстана, областей и Ташкента).

Введена должность заместителя председателя ГНК — начальника Главного управления ИКТ, ответственного за внедрение современных ИКТ в деятельность налоговых органов.

Изменения производятся в пределах штатной численности основного персонала органов государственной налоговой службы.

Широкое внедрение современных ИКТ и передовых автоматизированных методов анализа в процесс налогового администрирования, с полным переходом на бесконтактное электронное обслуживание налогоплательщиков, прежде всего субъектов предпринимательства, определено одним из важнейших направлений реформирования системы органов государственной налоговой службы Узбекистана.

С 1 января работники органов ГНС могут воспользоваться правом получения ежемесячной денежной компенсации за аренду (наем) жилых помещений и долгосрочных ипотечных кредитов для приобретения жилья на льготных условиях (аналогично судьям и работникам органов прокуратуры).