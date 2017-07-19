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Фото: pass-sk.ru

За сжигание убранных зерновых полей взыскано 22 млн сумов штрафов

В 167 фермерских хозяйствах Ташкентской области выявлены случаи сжигания зерновых полей после сбора урожая.

Сегодня, 11:16   Общество  

C начала сезона в Ташкентской области выявлены случаи сжигания 826 га стерни (зерновые поля после сбора урожая) в 167 фермерских хозяйствах. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

В отношении виновных были предъявлены иски на 152,7 млн сумов, штрафы взысканы более чем на 22 млн сумов. По остальной сумме подготовлены соответствующие документы в судебные органы.

Едкий дым, образуемый при сжигании стерни, — сильнейший загрязнитель атмосферного воздуха, отмечают в Госкомэкологии. При сжигании 1000 га стерни в атмосферу выделяется до 500 кг окислов азота, 370 кг углеводородов, 3 тонны золы, 20 тонн углекислого и угарного газов. Дым рассеивается медленно, в течение двух суток вредные вещества практически не исчезают, остаются в приземном слое.

Вредные вещества, попадающие в воздух, способны вызвать интоксикацию и поражение верхних дыхательных путей, центральной нервной системы и слизистой оболочки глаз. Регулярное вдыхание едкого дыма приводит к онкологическим заболеваниям. Угарный газ легко связывается с гемоглобином крови и блокирует доставку кислорода к тканям.

Специалисты Госкомэкологии отмечают, что мнение о полезности сжигания полей плодородию почв — ошибочно. При сжигании стерни в пределах сантиметрового слоя гибнут все микроорганизмы, черви, насекомые и личинки, которые являются почвообразователями. Плодоностность почвы не восстанавливается в течение нескольких лет, что несет в себе экономические и социальные риски для фермеров.

Госкомэкологии напоминает, что за сжигание стерни, сухих листьев и веток деревьев либо других растительных остатков на полях и в населенных пунктах предусмотрено наказание — штраф от трех до пяти минимальных размеров заработной платы. Сжигание стерни — серьезное правонарушение в отношении трех законодательных актов: «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране природы» и Кодекса об административной ответственности.

Текст: «Газета.uz»      1 343

Комментарии

  • Ed Li 19 июля 2017 12:20

    Ещё бы обратили внимание на то как горит свалка в Уртасарае, каждый вечер близ лежащие посёлки задыхаются от едкого дыма.


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