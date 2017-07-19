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Фото: МИД

Абдулазиз Камилов встретился с Федерикой Могерини

Абдулазиз Камилов и Федерика Могерини обсудили вопросы отношений между Узбекистаном и ЕС.

Сегодня, 12:04   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 18 июля встретился в Брюсселе с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Комиссии ЕС Федерикой Могерини. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили «практически весь комплекс вопросов двусторонних отношений», говорится в сообщении. Кроме того, они обменялись мнениями по повестке дня предстоящей осенью министерской встречи в формате «Евросоюз — Центральная Азия» в Узбекистане.

Абдулазиз Камилов пригласил Федерику Могерини принять участие в запланированной на осень в Самарканде международной конференции по проблемам обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии. Мероприятие пройдет под эгидой ООН.

17 июля делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым приняла участие в 13-м заседании Совета сотрудничества «Узбекистан — ЕС».

Текст: «Газета.uz»      505
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