Абдулазиз Камилов встретился с Федерикой Могерини

Абдулазиз Камилов и Федерика Могерини обсудили вопросы отношений между Узбекистаном и ЕС.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 18 июля встретился в Брюсселе с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Комиссии ЕС Федерикой Могерини. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили «практически весь комплекс вопросов двусторонних отношений», говорится в сообщении. Кроме того, они обменялись мнениями по повестке дня предстоящей осенью министерской встречи в формате «Евросоюз — Центральная Азия» в Узбекистане.

Абдулазиз Камилов пригласил Федерику Могерини принять участие в запланированной на осень в Самарканде международной конференции по проблемам обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии. Мероприятие пройдет под эгидой ООН.

17 июля делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым приняла участие в 13-м заседании Совета сотрудничества «Узбекистан — ЕС».