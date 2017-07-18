Руфату Рискиеву обещана необходимая помощь

Рабочая группа виртуальной приемной Президента Узбекистана навестила выдающегося узбекского боксера Руфата Рискиева, сообщается в группе «Диалог с народом» в Facebook.

Представители виртуальной приемной изучили необходимость оказания практической помощи Руфату Рискиеву, который, по его словам, не просил ни у кого помощи даже в самые тяжелые времена. В прошлом году он перенес операцию по ампутации части правой ноги.

Ответственным организациям поручено заняться проблемами с коммуникациями в доме, выделять необходимые средства и оказывать Руфату Рискиеву медицинскую помощь, привлекая при необходимости зарубежных специалистов. Эти вопросы взяты на особый контроль виртуальной приемной, отмечается в сообщении.

Руфат Рискиев родился в 1949 году в Аккургане. С 12 лет начал заниматься боксом в Ташкенте у знаменитого тренера Сиднея Джексона. В 1974 году стал чемпионом мира. В 1976 году на Олимпийских играх в Монреале стал серебряным призером. Всего «Ташкентский тигр» провел 189 поединков, в 174 из которых одержал победу.

В 1997 году вошел в судейскую секцию WBA и стал первым судьей международной категории профессионального бокса в центральноазиатских странах.