High Quality Steel: что такое оцинкованная сталь и где ее купить в Ташкенте

High Quality Steel рассказывает об оцинковке стали, для чего это делают и как такую сталь купить в Ташкенте дешевле.

Железо и изделия из него в наши дни стали настолько привычными, что большинство совсем не задумывается о его роли в истории человечества. А ведь 3 000 лет назад появление в обиходе наших предков железа на смену меди вызвало настоящий скачок цивилизации. И именно с тех пор человечество начало нескончаемую борьбу с злейшим врагом всего железного — коррозией.

Важнейшие победы в этой борьбе удалось одержать совсем недавно — когда металлурги научились выплавлять нержавеющие стали или делать оцинковку «черной» стали.

Что такое оцинкованная сталь?

Обычное железо (как и сталь) под воздействием кислорода воздуха начинает активно окисляться и ржаветь. Как оказалось, чтобы полностью остановить этот процесс, достаточно покрыть сталь снаружи тонким слоем другого металла — цинка. Именно такая сталь и называется оцинкованной.

Объяснение процесса пришло позже, с изучением электрохимической природы коррозии. А еще дело в том, что цинк на поверхности образует плотную оксидную пленку, через которую не проникает кислород и надежно сохраняет сталь внутри от ржавчины.

На фото: процесс оцинковки листовой стали в ванне из цинка на заводе.

Как получают оцинкованную сталь?

Учеными разработано много различных способов нанесения цинкового покрытия: гальванический, холодное напыление, термодиффузионное цинкование и др. Но самым качественным и надежным способом для получения листовой оцинкованной стали остается горячее цинкование.

При таком методе изделия погружают в ванны с расплавленным цинком с температурой 450−470 градусов Цельсия и выдерживают там определенное время. При этом происходит химическая реакция и цинк навсегда присоединяется к поверхности стали, образуя тонкую пленку. Ее толщина обычно достигает 80−140 микрометров, как у человеческого волоса.

Затем полученные изделия с цинковым покрытием вынимают из ванны, остужают, консервируют и, как правило, сматывают в большие рулоны.

Где используют «оцинковку»?

Практичность и надежность оцинкованной стали, ее легкий вес и устойчивость к коррозии сделали этот материал одним из самых востребованных. Стальной оцинкованный лист хорошо поддается вальцовке, сгибанию, вытяжке, штамповке и прочим механическим воздействиям.

Наибольшее применение «оцинковка» нашла в строительстве и смежных отраслях. Из оцинкованного листа чаще всего производят:

профнастил различного назначения;

элементы для создания фундаментов, перекрытий, заборов;

металлочерепицу;

кассеты и панели для вентилируемых фасадов;

элементы кровли и водосточных систем;

профильные детали каркасов под облицовку стен, потолков;

различный хозинвентарь и строительный инструмент.

Преимущества и недостатки «оцинковки»

К плюсам использования можно отнести:

Увеличенный срок службы по сравнению с черным металлом — долговечность до нескольких десятков лет. Лист стали становится стойким к увлажнению и его можно использовать на улице даже без покраски.

Цинкование защищает металл сразу от нескольких типов коррозии.

Цинковое покрытие прочно соединяется со стальной сердцевиной, не трескается при изгибах и не скалывается при ударных нагрузках, как краска.

Цинк является экологически безопасным.

Покрытие имеет способность к самовосстановлению при появлении неглубоких царапин и выработок.

Цена оцинкованного листа значительно ниже, чем у аналогичного листа из нержавейки.

Цинкование придает поверхности листа матовую эстетическую привлекательность.

Недостатки оцинкованного листа скорее условны:

Каждый год открытая деталь теряет некоторую толщину слоя цинка

«Оцинковку» сложно варить.

Для покраски оцинкованную поверхность нужно специально подготавливать.

Оцинкованная сталь с защитным полимерным покрытием

Появление оцинкованной стали с защитно-декоративным полимерным покрытием сделало ее еще более популярной. Это покрытие представляет собой тонкую многослойную пленку, созданную на поверхности изделия при помощи различных грунтовок, отделочных и защитных эмалей.

Такое покрытие дополнительно защищает поверхность оцинкованного листа от коррозии, воздействия ультрафиолетовых лучей и повреждений. Благодаря этому кровля, заборы или фасады, сделанные из «оцинковки» с полимерным покрытием, прослужат десятки лет и выдерживают нагрев до 150 градусов Цельсия.

Кроме того, полимерное покрытие придает поверхности листа красивый внешний вид. Обычно производители предлагают на выбор различные цвета такого покрытия по палитре RAL.

Например, компания High Quality Steel предлагает на рынке Узбекистана рулоны оцинкованной стали в пяти цветах палитры RAL.

5 причин купить оцинкованную сталь в компании High Quality Steel:

1. 10-летний опыт работы на рынке Узбекистана. Компания High Quality Steel предлагает высококачественный оцинкованный лист с полимерным покрытием в рулонах со склада в Ташкенте. За время своей работы она реализовала сотни успешных проектов и проявила себя как партнер, которому можно доверить поставку любой сложности в срок.

2. Прямые контракты с производителями. High Quality Steel обладает прямыми контрактами с крупнейшими металлургическими предприятиями России и Китая. Это позволяет выставлять низкую стоимость продукции по рынку и значительно сократить сроки поставки. Высокое качество продукции подтверждается сертификатом качества, включающим описание химического состава, стали и механических свойств.

3. Большой склад продукции. HQSteel предлагает покупателям рулоны оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной от 0,3 до 1 мм, шириной — 1250 мм и весом рулона — от 3,5 до 10 тонн. Вся продукция хранится на складе в защитной упаковке, снабженной биркой с указанием цвета покрытия, марки стали, плавки, номера партии и размеров.

4. Оперативность и индивидуальный подход. Грамотные консультанты подберут товар под индивидуальные нужды каждого заказчика. Отгрузка продукции со склада может быть осуществлена за один день после оплаты. Если товара на складе нет, то его поставят с завода за 1 месяц.

5. Производство металлических изделий. Дочернее предприятие компании производит из рулонной стали профнастил, металлочерепицу и кровельные системы любой сложности и в любых объемах. А это значит, что можно сэкономить на логистике и прочих расходах, получая готовую продукцию напрямую у производителя.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (+99895) 145−10−73, (+99891) 501−01−01, (+99897) 725−01−09.

Сайт: hqsteel.uz

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