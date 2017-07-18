Создан Международный благотворительный фонд «Эзгу максад»

Президент подписал постановление о создании фонда «Эзгу максад», который займется социальной защитой уязвимых слоев населения.

Международный благотворительный общественный фонд «Эзгу максад» («Благая цель») создан в Узбекистане в целях совершенствования системы социальной защиты уязвимых слоев населения. Постановление об этом 14 июля подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В задачи фонда входит:

содействие охране здоровья уязвимых слоев населения, прежде всего больных детей и детей-инвалидов, обеспечению доступности и повышению качества оказания им медицинской помощи, раннему выявлению, профилактике и лечению социально значимых заболеваний, реабилитации, предупреждению и профилактике инвалидности, развитию культуры здорового образа жизни в обществе;

помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей или входящим в группу риска, воспитанникам домов «Мехрибонлик», «Мурувват», «Саховат» и специализированных образовательных учреждений, содействие их социальной адаптации;

содействие в реализации программ по поддержке социально уязвимых слоев населения, многодетных семей, развитию социальной инфраструктуры в махаллях, улучшению генофонда населения, формированию здорового и гармонично развитого молодого поколения;

развитие международного сотрудничества, привлечение и аккумулирование местных, иностранных и международных благотворительных пожертвований.

Содействие фонду в реализации благотворительных программ «является гражданским долгом руководителей органов государственного и хозяйственного управления, а также органов исполнительной власти на местах», говорится в постановлении.

Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» и компании «Узбекистон темир йуллари» предписано обеспечить перевозку участников благотворительных программ фонда по льготным тарифам.