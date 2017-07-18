Футбол: Молодежная сборная Узбекистана одолела Непал на отборе ЧА-2018

Футболисты Узбекистана U-23 одержали победу над коллективом из Непала на отборочном турнире к чемпионату Азии-2018.

Сборная Узбекистана по футболу победила сборную Непала в рамках второго тура отборочного турнира к чемпионату Азии-2018 среди молодежных команд до 23 лет. Встреча, прошедшая 17 июля в Эль-Айне (ОАЭ), завершилась со счетом 2:0, сообщила пресс-служба АФК.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте — после навеса полузащитника Джавохира Сидикова с левого фланга защитник Достонбек Турсунов успешно пробил головой. Точку в игре поставил Азизжон Ганиев. Полузащитник сыграл в стеночку с Забихилло Уринбаевым в штрафной соперника и переиграл вратаря.

Главный тренер сборной Узбекистана Равшан Хайдаров отметил, что доволен своими подопечными, но посетовал на реализацию моментов. «Непал после пяти пропущенных голов в первом матче тщательно подготовился к следующему матчу — соперник хорошо оборонялся. Мы по-прежнему контролировали ход встречи, но не смогли реализовать большинство наших шансов. Я думаю, что причина в хорошей защите и игре вратаря из Непала. Я горжусь тем, что мы показали сегодня, но теперь мы проанализируем наши ошибки и будем готовиться к следующей игре против ОАЭ», — сказал 56-летний специалист.

В настоящее время Узбекистан расположился на второй позиции в группе D с шестью очками, лидирует ОАЭ (6) благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов, в то время как Ливан (0) и Непал (0) занимают третье и четвертое места соответственно.

Отметим, что в плей-офф турнира выйдут 15 сборных — 10 победителей групп и 5 лучших команд, занявших вторые места.

Последний матч отбора «белые волки» проведут в среду против ОАЭ.



