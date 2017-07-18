Бюро принудительного исполнения выявило более 400 нарушений за 40 дней

Глава Бюро принудительного исполнения Ботир Кудратходжаев — о выявленных злоупотреблениях контролеров, а также фактах «уменьшения» долгов потребителями.

Директор Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистан Ботир Кудратходжаев в интервью УзА рассказал о выявленных за короткий период злоупотреблениях контролеров компаний «Узбекэнерго» и «Узтрансгаз», а также о том, как потребители энергоресурсов «уменьшали» сумму долга. «Газета.uz» приводит сокращенный текст интервью.

— Каковы предпосылки создания Бюро принудительного исполнения?

— Многочисленные контролеры предприятий «Узбекэнерго» и «Узтрансгаз» не выполняли свои задачи на должном уровне. Наоборот, контролерами массово допускались случаи хищения денежных средств, искажения показателей учетных приборов. В 2016 году и в первом квартале текущего года по данным фактам осуждено более 1000 работников сферы, нанесенный ими ущерб составил 43,3 млрд сумов.

Безответственность должностных лиц, затягивание сроков внедрения автоматизированных систем контроля и учета потребления энергоресурсов крайне негативно повлияли на обеспечение достоверного учета объемов их поставки, потребления и осуществления своевременных взаиморасчетов.

В то время как денежные средства целесообразно было направить на модернизацию устаревшей инфраструктуры электро- и газоснабжения, необоснованно сохранялись штатные единицы контролеров. В год на заработную плату контролеров расходовалось 161,8 млрд сумов.

— Какие задачи возложены на бюро? Как они исполняются на практике?

— Основные задачи бюро заключаются в обеспечении безусловного исполнения судебных актов и актов иных органов, ведении достоверного учета исполнительных документов, взысканных средств. Вместе с тем бюро обеспечивает предупреждение фактов волокиты и злоупотреблений в исполнительном производстве, выявление, пресечение и предупреждение фактов хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям, полноту и своевременность платежей за энергоресурсы.

Сокращение задолженности потребителей, мониторинг за процессами внедрения автоматизированных систем контроля и учета, а также альтернативных источников энергии, выявление системных проблем, выработка предложений по совершенствованию системы принудительного исполнения также входят в число основных задач бюро.

Бюро разработало план комплексных организационно-правовых мероприятий. Согласно плану разрабатываются проекты 29 нормативно-правовых актов. Завершается работа по открытию единых банковских расчетных счетов для средств, поступающих от реализации электроэнергии и газа, а также взыскания долгов по судебным актам.

Ежедневная выручка от реализации электроэнергии и газа изучается путем сопоставления данных компаний «Узбекэнерго» и «Узтрансгаз» с данными банков. Заместители генерального прокурора и ответственные сотрудники закреплены за конкретными регионами. К работе по строгому контролю за ведением электронных баз, соблюдением законодательства привлечено 423 сотрудника прокуратуры.

Сформирована и анализируется электронная база задолженности по платежам за энергоресурсы и судебным актам. От сетей отключены 48376 потребителей, имеющих задолженности по электроэнергии, и 22146 потребителей, задолжавших за газ.

Наряду с исполнительными документами, находящимися в производстве судебных исполнителей, проводится инвентаризация исполнительных документов судов на период с 1991 года по настоящее время. В течение 18 дней в процессе инвентаризации уже выявлено 48239 судебных актов (на сумму 41,7 млрд сумов), не обращенных на принудительное исполнение.

— Какие нарушения закона выявляются чаще всего?

— За 40 дней после принятия указа Президента об образовании бюро выявлено 432 нарушения закона. По ним возбуждено 67 уголовных дел и 365 дел об административном правонарушении.

Основное внимание в ходе контрольных мероприятий уделяется работе должностных лиц предприятий по поставкам электроэнергии и природного газа, допустивших халатное отношение к своим обязанностям, злоупотребивших своей должностью.

Их безответственному бездействию по сокращению дебиторской задолженности будет дана законная оценка. За минувший период ими допущено возникновение задолженности на 44,8 млрд сумов (40,4 млрд сумов — за электроэнергию, остальная сумма — за газ). По этим фактам возбуждено 12 уголовных дел.

К примеру, руководитель Акалтынского районного предприятия электросетей поставил электроэнергию на 286,6 млн сумов 186 юридическим лицам, не осуществившим установленную 50-процентную предоплату. Возникла задолженность на 888 млн сумов, но меры по ее взысканию не принимались.

В базу различными уловками вносились не соответствующие действительности суммы задолженности, чтобы «закрыть» долги, их распределяли среди населения. К примеру, из-за халатности и слабого контроля ответственных лиц Юнусабадского и Шайхантахурского районных предприятий газоснабжения за осуществлением расчетов в установленном порядке возникла задолженность на 3,4 млрд сумов. Чтобы покрыть недостачу, эта сумма была переложена на население.

Ответственные лица Чимбайского филиала Каракалпакского регионального предприятия электросетей разработали преступную схему, для реализации которой возникшая задолженность в размере 1 млрд сумов была «распределена» между 118 физическими лицами. Возбуждены соответствующие иски по их взысканию. Однако не обеспечено выполнение исполнительных документов.

Некоторые преступления, совершенные в сфере, это — мошенничество, взяточничество и хищение средств, поступивших от уплаты за потребление энергоресурсов.

Необходимо особо отметить, что основная часть таких преступлений была совершена контролерами, ответственными за взыскание платежей. В целом по этим фактам возбуждено 40 уголовных дел, 18 из которых в отношении контролеров (5 уголовных дел по фактам хищения платежей за электроэнергию, 15 уголовных дел — за хищение платежей за газ).

В 13 случаях от потребителей получены взятки за «устранение» задолженности. Так, один из контролеров Бухарского районного предприятия газоснабжения получил от двух потребителей 400 долларов США и 2 млн сумов, чтобы «закрыть» их долг в размере 4,6 млн сумов. Потребителям были выданы поддельные документы, подтверждающие уплату платежей.

Один из работников Мирзаабадского районного предприятия электросетей получил от потребителя 700 тысяч сумов, чтобы «закрыть» долг на 1,2 млн сумов. В ходе проверки выяснилось, что он совершил еще 417 подобных незаконных действий и нанес государству ущерб в размере 31,3 млн сумов.

Работник Яшнабадского районного предприятия электросетей был задержан при получении от потребителя 200 долларов США. Он обещал потребителю снизить сумму задолженности.

Главный бухгалтер Хорезмского регионального предприятия электросетей, вступив в сговор с членами своего коллектива, продал предприятию «Элсус» трансформатор за 754,8 млн сумов при фактической стоимости 1,1 млрд сумов. В результате государству нанесен ущерб на 331,2 млн сумов. Перечень таких случаев можно долго продолжать.

Выявлены случаи незаконного использования энергоресурсов, в том числе 15 фактов подключения к сетям энерго- и газоснабжения. К примеру, житель Чиназского района организовал в своем доме холодильный склад площадью 159 кв. м и незаконно пользовался электроэнергией для его эксплуатации, чем нанес ущерб в размере 290,3 млн сумов.

Ответственные лица Касансайского районного предприятия «Сувокова» в течение двух лет пользовались насосами, незаконно подключив их к электросети. Ущерб от их действий составил 223 млн сумов.

Система контроля и учета потребления энергоресурсов, а также взыскания задолженности будет коренным образом усовершенствована. Будет внедрен четкий порядок определения потерь при поставке, транспортировке, распределении и сбыте энергоресурсов. Приборы контроля и учета потребления электроэнергии и газа будут установлены в местах их распределения — махаллях. Будет создана единая биллинговая система жилищно-коммунального обслуживания, услуг электро- и газоснабжения, предоставляющая достоверную информацию о состоянии взаиморасчетов с потребителями, интегрированная с электронными платежными системами.