Как Big Data становится эффективным оружием в руках маркетолога

Big Data — что это такое? Впервые термин «Большие данные» был использован в 1999 году. Это методика, основанная на наборе трех V — volume, velocity, variety, которая обрабатывает большие объемы информации. Анализ больших данных давно и успешно применяется для определения: целевой аудитории, интересов, спроса и активности потребителей.

Применение Big Data в маркетинге позволяет оценивать:

уровень удовлетворенности клиентов;

находить и внедрять новые способы, повышать доверие клиентов;

создавать проекты с высоким спросом;

понимать, соответствует ли предлагаемое ожиданиям и потребностям;

лучше узнавать своих потребителей, привлекать аналогичную аудиторию в интернете.

Ниже приведен кейс о конверсии потребителя из сборника статей Harvard Business Review.

Обувная сеть N продает обувь и аксессуары в 40 магазинах по России, в ее программе лояльности участвуют около 350 тыс. человек. Сеть хотела привлечь новых покупателей и нарастить выручку, поэтому решилась на эксперимент. Привлечением новой аудитории занялся российский стартап NN, который предоставляет торговым сетям услуги по анализу данных и персонализации программ продвижения. Чтобы выбрать из базы потенциальных клиентов сети N, нужно было проанализировать их поведенческие профили и построить модель. Портрет типичного потребителя N — женщина от 35 лет и старше, с доходом от 65 тыс. рублей в месяц. Средний чек в сети — около 10 тыс. рублей. NN располагала информацией о том, как ведут себя активные покупатели в ее базе.

Собрав необходимые данные, аналитики NN построили предиктивную модель — какова будет вероятность покупки, если послать предложение конкретному клиенту и дать ему различные скидки от N. Оценивали 15 важных параметров. Если итоговый балл оказывался ниже определенного порога, то вероятность, что данный человек купит обувь, падала. Таким образом, NN выделила группу потенциальных клиентов — 50 тыс. человек. Большинству из этой группы отправили смс-рассылку с предложением о скидках на сезонную обувь, а также специальный код, позволяющий отследить, откуда пришел клиент. По словам представителя NN, конверсия оказалась довольно высокой — 4%.

Использование аналитики открывает компаниям новые возможности — глубокую сегментацию клиентской базы, поиск неявных закономерностей, которые делают продвижение точечным. В век потребителя маркетологи все больше превращаются в единые командные центры, объединяющие все маркетинговые каналы в одной платформе и позволяющие обращаться к нужной аудитории в нужное время по нужному каналу.

О мастер-классе на тему: «Маркетинг, основанный на данных».

Как усовершенствовать «командный центр», который будет конвертировать клиентов на основе их предпочтений, расскажет Илья Балахнин на своем мастер-классе «Маркетинг, основанный на данных» 29 июля 2017 г в отеле Wyndham Tashkent.

Илья Балахнин расскажет о методах сбора и анализа данных о клиентах и конкурентах, о стандартизации маркетинговых процессов и стратегии маркетинга на основе полученных данных.

О спикере: Илья Балахнин — ведущий стратег в области цифровых медиа, маркетинговых коммуникаций и аналитики. Работал с Microsoft, Сколково, Билайн, Unilever, Coca-Cola Hellenic, Universal, Комстар, Bud, Kodak, Хостинг-Коммьюнити, Русский стандарт; итого — более 400 компаний. Читает лекции в МГУ, ГУУ, РГГУ, Ассоциации Менеджеров России, а также на программах MBA.

Получить подробную информацию о мастер-классе можно по телефонам: (+99890) 994−12−11, (99890) 995−12−11.

Сайт: change.uz

«Газета.uz» — информационный спонсор мастер-класса «Маркетинг, основанный на данных».