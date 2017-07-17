Останки погибших в пожаре в Колпино доставлены в Ургенч

Останки семи граждан, погибших в пожаре в Санкт-Петербурге, доставлены в Ургенч.

Останки семи граждан Узбекистана, погибших в пожаре в Колпино, 17 июля при содействии властей Санкт-Петербурга и Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» были доставлены в Ургенч (Хорезмская область). Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Накануне были завершены процедуры опознания тел, оформления свидетельств о смерти и получены разрешения следственных органов на транспортировку тел.

Как сообщалось ранее, все погибшие являются жителями Янгиарыкского района Хорезмской области, среди них есть отец и сын.

Следствие по выяснению причин пожара, произошедшего 13 июля, продолжается.