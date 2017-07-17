Мегазаводы Узбекистана: как производят кабели на заводе ProCab

Завод ProCab рассказал и показал, как устроено производство кабелей и проводов по международным стандартам качества.

Узбекско-британское совместное предприятие ProCab было основано в 2012 году. Оно производит кабели и провода на современном оборудовании.

Завод ProCab расположен в Сергелийском районе Ташкента. При первом взгляде сразу впечатляют масштабы производства — завод расположился на площади 14 гектаров. Недаром создатели называют его мегазаводом. Как же устроено производство?

Технологический процесс производства кабеля разделяется на четыре этапа: плавильный участок, волочильный участок, экструдерный участок и контроль качества.

Внутри завода много разного оборудования от лидирующих производителей из Германии, Финляндии, Японии и Турции. В плавильном участке основным исходным материалом является медный катод, в результате плавления которого получают медную катанку. На предприятии при производстве медной катанки используется метод непрерывного бескислородного литья с использованием оборудования компании UPCAST (Финляндия).

После получения катанки нужно получить проволоку нужного диаметра при помощи волочения. Волочение — это технологический процесс постепенного уменьшения диаметра проволоки за счет ее прохождения через волоки (фильеры). Волочение медной проволоки на заводе осуществляется на волочильных линиях компании NIEHOFF (Германия).

После произведенные жилы поступают на экструдерный участок, где на них наносится изоляция из ПВХ-пластиката или полиэтилена. Оболочка фиксируется на проводах при высокой температуре, а затем кабель проходит через ванну с водой. После этого кабели наматываются на катушку и перемещаются на склад.

Во время производства образцы продукции поступают в лабораторию. Кабели марки ProCab тщательно проверяют на строгое соответствие стандартам и ГОСТу. Лаборатория по организационной структуре независима от производства и может остановить весь процесс, если возникнут сомнения. В общей сложности лаборатория делает до 14 проверок на каждом этапе производства.

Имея такой большой масштаб, завод может выпускать широкий ассортимент продукции: на сегодняшний день кабели и провода марки ProCab превышают тысячу видов. В ассортименте есть бытовые, контрольные, огнестойкие кабели, силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели для видеонаблюдения, СИП провода и другие.

Кабели и провода марки ProCab имеют сертификаты качества ISO, а также соответствуют всем стандартам Республики Узбекистан, Российской Федерации и Турции. К тому же, в декабре 2016 года мегазавод получил статус официального поставщика Apple, а значит компания не стоит на месте и продвигает отечественные продукты на мировой рынок.

ProCab тесно сотрудничает с такими лидирующими компаниями Узбекистана, как Artel, НГМК, Enter Engineering, UMS, Trest 12, Golden House, Next, Nobel и другие.

Завод ProCab постоянно развивается и ставит перед собой большие цели. В планах увеличить ассортимент производимой продукции и выйти на новый уровень товарооборота на международном рынке, а также завоевать доверие и уважение новых покупателей и поддерживать уже существующих клиентов.

Получить больше информации и ознакомиться с каталогом продукции можно на официальном сайте procab.uz.

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