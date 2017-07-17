Муайтайцы Узбекистана завоевали 6 медалей в Кыргызстане

Спортсмены Узбекистана стали призерами международного турнира по муайтаю в Кыргызстане.

Представители Узбекистана завоевали шесть медалей международного фестиваля единоборств «Жемчужина Кыргызстана», прошедшего 10−15 июля на побережье озера Иссык-Куль. Об этом «Газете.uz» сообщили в Ассоциации муайтая.

За медали в турнире соревновались около 300 участников из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Команда Узбекистана по муайтаю выиграла три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Лучшим среди спортсменов в весовой категории до 30 кг стал Бахромжон Тагаев. Первые места также заняли Абдурауф Абдурахмонов (до 45 кг) и Камрон Муродов (63,5 кг).

Серебряной награды удостоился Бобур Хамдамов (+81 кг), Темур Алламуродов (до 36 кг) и Шохрух Усмонов (до 60 кг) стали бронзовыми призерами.