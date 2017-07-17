Минэкономики собирает предложения об улучшении бизнес-климата

Предприниматели могут предложить Министерству экономики свое видение решения проблем бизнеса в Узбекистане.

Министерство экономики Узбекистана пригласило предпринимателей страны участвовать в разработке предложений по решению проблемных вопросов бизнес-среды. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматели могут поделиться мнениями о том, как устранить встречающиеся им на практике сложности в сферах налогообложения, кредитования, оформления лицензий, сертификации продуктов и услуг, найма работников и других.

Форму с предложениями Министерство экономики просит отправлять на электронную почту.