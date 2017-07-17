РУ O`Z ЎЗ
17 июля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Аъло Абдуллаев / УзА

Архивное фото.

Минэкономики собирает предложения об улучшении бизнес-климата

Предприниматели могут предложить Министерству экономики свое видение решения проблем бизнеса в Узбекистане.

Сегодня, 18:31   Экономика  

Министерство экономики Узбекистана пригласило предпринимателей страны участвовать в разработке предложений по решению проблемных вопросов бизнес-среды. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматели могут поделиться мнениями о том, как устранить встречающиеся им на практике сложности в сферах налогообложения, кредитования, оформления лицензий, сертификации продуктов и услуг, найма работников и других.

Форму с предложениями Министерство экономики просит отправлять на электронную почту.

Текст: «Газета.uz»      797
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:45

Дзюдо: Узбекистан завоевал 22 медали чемпионата Азии

Сегодня, 18:44

Муайтайцы Узбекистана завоевали 6 медалей в Кыргызстане

Сегодня, 16:34

Советники Президента Афганистана посетят Ташкент

Сегодня, 15:30

ЕС выделит 21,5 млн евро на развитие садоводства в Узбекистане

Сегодня, 12:05

Узбекистан и Кыргызстан увеличат число авиарейсов

Сегодня, 11:46

Дониёр Салиев принес Узбекистану «золото» на паралимпийском ЧМ в Лондоне

Сегодня, 09:00

Мегазаводы Узбекистана: как производят кабели на заводе ProCab

Вчера, 20:41

Футболисты Узбекистана U-23 начали отборочный турнир к ЧА с победы (+видео)

Популярное

14 июля в Ташкенте не зафиксировано ни одного ДТП

В ДТП в Ташкентской области погибли три члена одной семьи

Экс-помощник Гуса Хиддинка начал работу в сборной Узбекистана по футболу

Разыскиваемый мальчик нашелся в целости и сохранности