Минэкономики собирает предложения об улучшении бизнес-климата

Фото: Аъло Абдуллаев / УзА
Архивное фото.
Министерство экономики Узбекистана пригласило предпринимателей страны участвовать в разработке предложений по решению проблемных вопросов бизнес-среды. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ведомства.
Предприниматели могут поделиться мнениями о том, как устранить встречающиеся им на практике сложности в сферах налогообложения, кредитования, оформления лицензий, сертификации продуктов и услуг, найма работников и других.
Форму с предложениями Министерство экономики просит отправлять на электронную почту.
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