Президент подписал очередное постановление по лекарствам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник подписал очередное постановление, направленное на бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, недопущение искусственного дефицита и завышения цен. Об этом сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан.»

В соответствии с документом, с 1 августа импортные закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включенных в перечень социально значимых, в порядке исключения осуществляются республиканским внешнеэкономическим государственным предприятием «Узмедэкспорт» без проведения тендерных торгов по прямым договорам по ценам, утверждаемым Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Сертификация медицинской продукции осуществляется исключительно государственными органами по сертификации, аккредитованными агентством «Узстандарт».

Аптеки обязаны в срок до 1 января 2018 года переоформить лицензию на осуществление розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента. В структурах Министерства здравоохранения Каракалпакстана, управлений здравоохранения областей и Главного управления здравоохранения Ташкента образованы сектора по контролю за соблюдением лицензионных требований и условий в сфере розничной реализации лекарств.

Вышеуказанной республиканской комиссии поручено в месячный срок внести предложения по совершенствования порядка установления фиксированных оптовых и розничных цен на торговые наименования лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включенных в перечень социально-значимых, предусмотрев «минимизацию воздействия изменения курсовой разницы на процесс формирования фиксированных цен».

Кроме того, Минздраву поручено разработать комплекс мер по созданию собственной сети социальных аптек, что должно способствовать повышению доступности социально значимых лекарств и предупреждению «неконтролируемого использования гражданами лекарственных средств», в том числе за счет ужесточения требований об отпуске лекарств по рецепту и внедрения информационных систем мониторинга реализации таких лекарств.