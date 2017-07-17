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Фото: НАК

Узбекистан и Кыргызстан увеличат число авиарейсов

В Ташкенте обсуждено увеличение числа авиарейсов в Бишкек и открытие рейсов в Тамчы (Иссык-Куль) из столицы и других городов Узбекистана.

Сегодня, 12:05   Экономика  

Авиационные власти Узбекистана и Кыргызстана провели в Ташкенте первую встречу за девять лет. В Госавианадзоре Узбекистана на прошлой неделе приняли делегацию Кыргызстана во главе с заместителем министра транспорта и дорог Гулмирой Абдралиевой.

Как сообщила пресс-служба Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», обсуждались вопросы выполнения полетов из Ташкента и других городов Узбекистана в международный аэропорт «Тамчы» (Иссык-Куль), использования воздушного пространства в районе международного аэропорта «Ош» и коммерческого сотрудничества авиаперевозчиков.

Кроме того, рассмотрен вопрос увеличения частот выполнения полетов «Узбекистон хаво йуллари» по маршруту Ташкент-Бишкек-Ташкент с двух до четырех раз в неделю. Кыргызская сторона заявила о готовности разрешить авиаперевозчику Узбекистана транзитные полеты через Кыргызстан.

Гулмира Абдралиева выразила признательность за возобновление чартерных рейсов по маршруту Ташкент-Иссык-Куль-Ташкент.

Текст: «Газета.uz»      0

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