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Фото: onlinejua.org

Дзюдо: Узбекистан завоевал 22 медали чемпионата Азии

Узбекистанцы стали призерами чемпионата Азии среди кадетов и юниоров в Кыргызстане.

Сегодня, 18:45   Спорт  

Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала 22 медали на чемпионате Азии среди кадетов и юниоров в Бишкеке (Кыргызстан), который прошел 13−16 июля, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Национальная команда стала лучшей в общем зачете среди кадетов, выиграв три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. Второе место заняла Южная Корея (3−1−2), третье — Казахстан (2−6−7).

В состязаниях среди юниоров Узбекистан удостоился 10 медалей — двух золотых, пяти серебряных и трех бронзовых, но не смог войти в тройку лучших команд. Превзошла всех родоначальница дзюдо Япония (5−0−6), следом идут Южная Корея (3−3−2) и Казахстан (3−1−5).

Текст: «Газета.uz»      416
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