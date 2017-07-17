Дзюдо: Узбекистан завоевал 22 медали чемпионата Азии

Узбекистанцы стали призерами чемпионата Азии среди кадетов и юниоров в Кыргызстане.

Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала 22 медали на чемпионате Азии среди кадетов и юниоров в Бишкеке (Кыргызстан), который прошел 13−16 июля, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Национальная команда стала лучшей в общем зачете среди кадетов, выиграв три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. Второе место заняла Южная Корея (3−1−2), третье — Казахстан (2−6−7).

В состязаниях среди юниоров Узбекистан удостоился 10 медалей — двух золотых, пяти серебряных и трех бронзовых, но не смог войти в тройку лучших команд. Превзошла всех родоначальница дзюдо Япония (5−0−6), следом идут Южная Корея (3−3−2) и Казахстан (3−1−5).