ЕС выделит 21,5 млн евро на развитие садоводства в Узбекистане

17 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз», встретился с руководителем генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси и генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмидт. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

По итогам переговоров Абдулазиз Камилов и Стефано Мансервиси подписали финансовое соглашение между Узбекистаном и ЕС о реализации проекта «Развитие садоводства». Документом предусмотрено выделение Евросоюзом грантовых средств в размере 21,5 млн евро для модернизации и укрепления материально-технической базы научно-исследовательских институтов при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.