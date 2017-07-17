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Фото: МИД

ЕС выделит 21,5 млн евро на развитие садоводства в Узбекистане

Узбекистан и Европейский союз реализуют проект по развитию садоводства стоимостью 21,5 млн евро.

Сегодня, 15:30   Экономика  

17 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз», встретился с руководителем генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси и генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмидт. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

По итогам переговоров Абдулазиз Камилов и Стефано Мансервиси подписали финансовое соглашение между Узбекистаном и ЕС о реализации проекта «Развитие садоводства». Документом предусмотрено выделение Евросоюзом грантовых средств в размере 21,5 млн евро для модернизации и укрепления материально-технической базы научно-исследовательских институтов при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      2 383
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