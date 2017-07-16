Форвард «Бунёдкора» Элдор Шомуродов перешел в «Ростов»

Нападающий футбольного клуба «Бунёдкор» Элдор Шомуродов продолжит карьеру в «Ростове», сообщила пресс-служба команды.

22-летний футболист выступает за «Бунёдкор» с 2015 года, с тех пор он провел за «ласточек» 83 матча и забил 22 гола.

Отмечается, что «Ростов» сделал запрос в «Бунёдкор» по трансферу Элдора Шомуродова в конце первого круга чемпионата Узбекистана (конец июня — ред.). О сроках контракта и условиях трансфера молодого нападающего, которым также интересовался российский «Краснодар», не сообщается.

«„Бунёдкор“ всегда положительно относится к переходам своих воспитанников в более сильные чемпионаты. Надеемся, что Шомуродов сумеет достойно представить отечественную школу футбола в России и сумеет завоевать уважение болельщиков, как это ранее сделали Миржалол Касымов, Одил Ахмедов, Виталий Денисов, Вадим Афонин и другие. Безусловно, опыт выступлений в российской премьер-лиге окажется полезным не только для самого футболиста, но и для национальной сборной страны, куда он регулярно стал приглашаться будучи игроком „Бунёдкора“», — говорится в сообщении ташкентской команды.

За национальную сборную Узбекистана Элдор Шомуродов провел 18 матчей и забил 6 голов.