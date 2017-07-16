Футболисты Узбекистана U-23 начали отборочный турнир к ЧА с победы (+видео)

Сборная Узбекистана по футболу до 23 лет одержала победу над командой Ливана в рамках первого тура отборочного этапа к чемпионату Азии-2018. Матч, прошедший 15 июня в Эль-Айне (ОАЭ), завершился со счетом 3:1, сообщила пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации.

Счет был открыт на 20-й минуте, когда полузащитник Жасурбек Яхшибоев навесил в штрафную, а защитник Халил Хамис головой переправил мяч в свои ворота. На 30-й и 39-й минутах Бобир Абдихоликов оформил дубль и сделал счет разгромным. Первый гол был забит после забегания за спину, второй — после успешного перехвата и последующей контратаки.

Футболисты Ливана смогли отыграть один мяч, забив пенальти во втором тайме, но это не спасло их от поражения.

Узбекистан занимает второе место в группе D. Лидером является сборная ОАЭ, обыгравшая Непал со счетом 5:0.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «белых волков» Равшан Хайдаров поблагодарил подопечных за победу.

«Это был важный старт, мы завоевали 3 очка, игроки следовали моей инструкции, поэтому я благодарен. Это была игра из двух половин. В первом тайме мы доминировали, а во втором потеряли концентрацию и пропустили гол. Мы пытались ответить, но это нормально иметь два разных тайма», — отметил 56-летний специалист.

«Вы можете сказать, что первое и второе место в группе поделят Узбекистан и ОАЭ, но мы просто думаем о следующей игре против Непала. Это будет нелегко, потому что Непал также постарается сделать все возможное, чтобы победить нас. Каждая игра важна для нас, мы готовимся к ним как к финалу Кубка», — сказал Равшан Хайдаров.

Во втором туре 17 июля в 19:25 (по ташкентскому времени) сборная Узбекистана встретится с Непалом.

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