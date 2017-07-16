В ДТП в Ташкентской области погибли три члена одной семьи

В результате столкновения грузовика Howo и минивэна Damas в Бекабадском районе погибли девочка и ее родители.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Бекабадском районе Ташкентской области погибли три члена одной семьи, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Авария произошла на 76-м км автодороги «Карасу-Бука-Бекабад». Грузовик Howo, управляемый жителем Уртачирчикского района 1990 года рождения, выехав на встречную полосу, столкнулся с минивэном Damas, в котором находились житель Бекабадского района 1986 года рождения, его супруга 1990 года рождения и дочь 2015 года рождения. От полученных травм все трое скончались.

Водитель еще одного автомобиля Damas, ехавшего рядом в момент происшествия, потерял управление, из-за чего машина выехала на обочину и опрокинулась.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы).