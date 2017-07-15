Шавкат Мирзиёев посетил Юнусабадский район

Фото: Сарвар Урманов / УзА
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июля посетил Юнусабадский район Ташкента, сообщило УзА.
Глава государства ознакомился с деятельностью Управления охраны Главного управления внутренних дел столицы. Здесь организуется центр ситуационного управления «Безопасный город».
Планируется, что центр с применением геоинформационных технологий будет управлять и координировать действия служб безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, службы охраны, патрульно-постовой и других служб.
Сюда будут поступать данные со средств наружного видеонаблюдения и сигнализационной техники, установленных на рынках, в образовательных и медицинских учреждениях, гостиницах, на улицах и в общественных местах.
Президент отметил, что после апробации центра и отладки работы системы ее нужно внедрить во всех городах страны.
Шавкат Мирзиёев также посетил многопрофильный медицинский центр Shifo Nur, действующий с 2013 года.
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