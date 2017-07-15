Шавкат Мирзиёев посетил Юнусабадский район

Президент Узбекистана ознакомился с центром ситуационного управления «Безопасный город» и медцентром Shifo Nur.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июля посетил Юнусабадский район Ташкента, сообщило УзА.

Глава государства ознакомился с деятельностью Управления охраны Главного управления внутренних дел столицы. Здесь организуется центр ситуационного управления «Безопасный город».

Планируется, что центр с применением геоинформационных технологий будет управлять и координировать действия служб безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, службы охраны, патрульно-постовой и других служб.

Сюда будут поступать данные со средств наружного видеонаблюдения и сигнализационной техники, установленных на рынках, в образовательных и медицинских учреждениях, гостиницах, на улицах и в общественных местах.

Президент отметил, что после апробации центра и отладки работы системы ее нужно внедрить во всех городах страны.

Шавкат Мирзиёев также посетил многопрофильный медицинский центр Shifo Nur, действующий с 2013 года.