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Литературный парк появится в Юнусабадском районе

На берегу канала Бозсу в Юнусабадском районе Ташкента будет построен Литературный парк.

Сегодня, 18:17   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Юнусабадскому району столицы ознакомился с проектом Литературного парка, создаваемым на берегу канала Бозсу. Об этом сообщило УзА.

Парк расположится рядом с мемориальным комплексом «Шахидлар хотираси». В нем предусмотрены уголки для чтения книг, будут построены фонтаны, амфитеатр, выставочные павильоны, спортивные и оздоровительные зоны, организованы клубы стрельбы из лука и любительской рыбалки, установлены аттракционы.

Текст: «Газета.uz»      2 833
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