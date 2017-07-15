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Разыскиваемый мальчик нашелся в целости и сохранности

Спустя почти неделю после пропажи семилетний Муроджон нашелся на территории другого района.

Сегодня, 12:40   Общество  

Семилетний Муроджон, пропавший в Ташкенте около недели назад, нашелся в целости и сохранности. Об этом «Газете.uz» сообщил отец ребенка Кобилжон Абдурахимов.

Мальчик ушел из дома в Яккасарайском районе через окно рано утром 7 июля. 13 июля его обнаружили в Учтепинском районе.

«Его нашла мама около 6−7 часов вечера. Он был в новой одежде, играл недалеко от других детей в махалле. Мы не знаем, кто за ним ухаживал. По словам жителей, это был пожилой человек», — сказал Кобилжон Абдурахимов.

«Сотрудники Яккасарайского РУВД продолжают опрашивать очевидцев. Кто бы это ни был, мы хотим поблагодарить его за заботу о нашем ребенке», — добавил он.

Отец мальчика также поблагодарил всех, кто не остался в стороне и помогал в поисках Муроджона.

Текст: «Газета.uz»      3 424
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