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Фото: Francois Nel / Getty Images

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Хусниддин Норбеков завоевал «золото» паралимпийского ЧМ в Лондоне

Хусниддин Норбеков завоевал золотую медаль паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне.

Сегодня, 19:11   Спорт  

Хусниддин Норбеков из Узбекистана завоевал золотую медаль паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит с 14 по 23 июля в Лондоне. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Национальной паралимпийской ассоциации.

В соревнованиях по метанию диска Хусниддин Норбеков с первой попытки показал результат в 54,73 м. Второе место занял австралиец Гай Хенли (53,59 м), третье — Мохсен Маджидиджамалабади из Ирана (52,75).

Напомним, на мировом первенстве в Дохе (Катар) в 2015 году Норбеков также завоевал золотую медаль с результатом 53,81 м. На лондонской Паралимпиаде-2016 он установил мировой рекорд с результатом 59,75 м.

Хусниддин Норбеков заявил, что доволен результатом, хотя он мог быть и лучше — атлет ожидал метнуть диск дальше 60 м.

23 июля узбекистанец примет участие в соревнованиях по метанию ядра.

В чемпионате мира участвуют 7 представителей Узбекистана. Общее количество участников — более 1050.

Текст: «Газета.uz»      762
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