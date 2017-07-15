Хусниддин Норбеков завоевал «золото» паралимпийского ЧМ в Лондоне

Хусниддин Норбеков завоевал золотую медаль паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне.

Хусниддин Норбеков из Узбекистана завоевал золотую медаль паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит с 14 по 23 июля в Лондоне. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Национальной паралимпийской ассоциации.

В соревнованиях по метанию диска Хусниддин Норбеков с первой попытки показал результат в 54,73 м. Второе место занял австралиец Гай Хенли (53,59 м), третье — Мохсен Маджидиджамалабади из Ирана (52,75).

Напомним, на мировом первенстве в Дохе (Катар) в 2015 году Норбеков также завоевал золотую медаль с результатом 53,81 м. На лондонской Паралимпиаде-2016 он установил мировой рекорд с результатом 59,75 м.

Хусниддин Норбеков заявил, что доволен результатом, хотя он мог быть и лучше — атлет ожидал метнуть диск дальше 60 м.

23 июля узбекистанец примет участие в соревнованиях по метанию ядра.

В чемпионате мира участвуют 7 представителей Узбекистана. Общее количество участников — более 1050.