Врачи Узбекистана на чемпионате мира по футболу одолели Англию

Сборная врачей Узбекистана вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу среди медиков в Австрии.

Сборная врачей Узбекистана по футболу вышла в полуфинал XXIII чемпионата мира по футболу среди медиков, проходящего 8−16 июля в австрийском Леоганге. В нем участвуют 20 стран, сообщается на сайте турнира.

В плей-офф соревнований команда Узбекистана одержала победу над коллегами из сборной Англии. Единственный гол в матче забил Насриддин Хасанов.

На отборочном этапе Узбекистан занял первое место в группе «А» с 7 очками, победив команды США (4:1) и Бразилии (2:0), а также сыграв вничью с Австрией (0:0).

14 июля за выход в финал узбекистанцы сыграют с Чехией, а Швеция встретится с Украиной.

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