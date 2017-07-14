Узбекистан и МВФ провели первый раунд переговоров по вопросам реформирования валютной политики.

Делегация Узбекистана 4−9 июля провела в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне первый раунд переговоров относительно вариантов реформирования валютной политики страны.

В состав делегации вошли руководители Центрального банка, Министерства финансов и Фонда реконструкции и развития, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в своем письме Президенту Шавкату Мирзиёеву по итогам визита делегации Узбекистана приветствовала усилия по реформированию экономики страны.

«Мы полностью готовы оказать поддержку принимаемым вами мерам по реформированию путем предоставления технического содействия и рекомендаций по вопросам экономической политики», — говорится в послании.

Из него следует, что сотрудники МВФ в ближайшее время посетят Ташкент с целью обсудить «более широкий круг вопросов», касающихся «поддержки либерализации валютной системы реформами в других направлениях в целях совершенствования инвестиционного климата Узбекистана, включая меры по улучшению экономической статистики, что поможет правительству и инвесторам принимать обоснованные решения».

«Господин Президент, я твердо уверена, что Узбекистан получит огромную отдачу от намеченных реформ. Позвольте еще раз заверить вас, что мы предоставим вам всю имеющуюся в нашем распоряжении поддержку», — подчеркивается в послании.