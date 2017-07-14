РУ O`Z ЎЗ
14 июля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Кристин Лагард.

Фото: МВФ

МВФ готов поддержать валютную реформу в Узбекистане — Кристин Лагард

Узбекистан и МВФ провели первый раунд переговоров по вопросам реформирования валютной политики.

Сегодня, 19:48   Экономика  

Делегация Узбекистана 4−9 июля провела в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне первый раунд переговоров относительно вариантов реформирования валютной политики страны.

В состав делегации вошли руководители Центрального банка, Министерства финансов и Фонда реконструкции и развития, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в своем письме Президенту Шавкату Мирзиёеву по итогам визита делегации Узбекистана приветствовала усилия по реформированию экономики страны.

«Мы полностью готовы оказать поддержку принимаемым вами мерам по реформированию путем предоставления технического содействия и рекомендаций по вопросам экономической политики», — говорится в послании.

Из него следует, что сотрудники МВФ в ближайшее время посетят Ташкент с целью обсудить «более широкий круг вопросов», касающихся «поддержки либерализации валютной системы реформами в других направлениях в целях совершенствования инвестиционного климата Узбекистана, включая меры по улучшению экономической статистики, что поможет правительству и инвесторам принимать обоснованные решения».

«Господин Президент, я твердо уверена, что Узбекистан получит огромную отдачу от намеченных реформ. Позвольте еще раз заверить вас, что мы предоставим вам всю имеющуюся в нашем распоряжении поддержку», — подчеркивается в послании.

Текст: «Газета.uz»      2 951
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:29

Еще один человек задержан за взятку с обещанием «устроить» в вуз

Сегодня, 19:22

Экс-глава «Узбекозиковкатхолдинга» стал хокимом Шайхантахурского района

Сегодня, 16:37

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Сегодня, 15:02

Оформление паспортов и прописки перейдет в электронный формат

Сегодня, 14:19

Цены на квартиры в столице в июне снизились на 2%

Сегодня, 13:44

В Узбекистане намерены развивать гидропонику

Сегодня, 12:37

Видео. Павел Георганов: «Работа в сфере услуг — лучшая школа жизни»

Сегодня, 11:41

Погибшие в пожаре в Колпино оказались жителями одного района Хорезма

Популярное

Утвержден список нежелательных зарубежных фильмов

Замдекана Госпедуниверситета задержана по подозрению в получении взятки

Работу службы безопасности движения пересмотрят

В Узбекистане решено вводить заграничные паспорта