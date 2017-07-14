РУ O`Z ЎЗ
14 июля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Одилхон Рустамов.

Фото: toshkent.uz

Экс-глава «Узбекозиковкатхолдинга» стал хокимом Шайхантахурского района

Хокимом Шайхантахурского района Ташкента назначен Одилхон Рустамов, бывший глава «Узбекозиковкатхолдинга».

Сегодня, 19:22   Политика  

Одилхон Рустамов назначен новым хокимом Шайхантахурского района Ташкента, сообщается на сайте столичного хокимията. С 2016 года до недавнего времени он возглавлял «Узбекозиковкатхолдинг».

Одилхон Рустамов (1968 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного технического университета. С 1993 года работал в системе налоговых органов. В 2001—2005 годах возглавлял налоговые инспекции Чиланзарского и Учтепинского районов Ташкента.

В 2005—2009 годах был заместителем начальника налогового управления Ташкента и начальником налоговых управлений Хорезмской и Джизакской областей. С 2009 по 2016 годы работал заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана.

Напомним, с октября 2016 года хокимом Шайхантахурского района был Ойбек Миртемиров. Он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Текст: «Газета.uz»      3 861
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:48

МВФ готов поддержать валютную реформу в Узбекистане — Кристин Лагард

Сегодня, 19:29

Еще один человек задержан за взятку с обещанием «устроить» в вуз

Сегодня, 16:37

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Сегодня, 15:02

Оформление паспортов и прописки перейдет в электронный формат

Сегодня, 14:19

Цены на квартиры в столице в июне снизились на 2%

Сегодня, 13:44

В Узбекистане намерены развивать гидропонику

Сегодня, 12:37

Видео. Павел Георганов: «Работа в сфере услуг — лучшая школа жизни»

Сегодня, 11:41

Погибшие в пожаре в Колпино оказались жителями одного района Хорезма

Популярное

Работу службы безопасности движения пересмотрят

Замдекана Госпедуниверситета задержана по подозрению в получении взятки

Утвержден список нежелательных зарубежных фильмов

Регистрацию доверенности на авто в ГСБДД отменят