Экс-глава «Узбекозиковкатхолдинга» стал хокимом Шайхантахурского района

Одилхон Рустамов назначен новым хокимом Шайхантахурского района Ташкента, сообщается на сайте столичного хокимията. С 2016 года до недавнего времени он возглавлял «Узбекозиковкатхолдинг».

Одилхон Рустамов (1968 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного технического университета. С 1993 года работал в системе налоговых органов. В 2001—2005 годах возглавлял налоговые инспекции Чиланзарского и Учтепинского районов Ташкента.

В 2005—2009 годах был заместителем начальника налогового управления Ташкента и начальником налоговых управлений Хорезмской и Джизакской областей. С 2009 по 2016 годы работал заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана.

Напомним, с октября 2016 года хокимом Шайхантахурского района был Ойбек Миртемиров. Он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.