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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Погибшие в пожаре в Колпино оказались жителями одного района Хорезма

МИД подтвердил, что семеро погибших в Колпино — граждане Узбекистана, все они из Янгиарыкского района.

Сегодня, 11:41   Общество  

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, выехавшие 13 июля в Колпино (входит в Санкт-Петербург) для выяснения обстоятельств пожара и установления личностей жертв, подтвердили гибель семи граждан Узбекистана.

Список погибших опубликован на сайте МИДа. Все семеро оказались жителями Янгиарыкского района Хорезмской области, шестеро — из сельского схода граждан «Таган», среди них есть отец и сын.

1. Хусинов Рузмат Курбонбоевич, 1.01.1967 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Таган»;

2. Хусинов Сиродж Рузматович, 16.10.1991 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Таган»;

3. Отаниёзов Зоир Аминович, 2.11.1973 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Таган»;

4. Бойжанов Илёс Кадамбаевич, 10.11.1988 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Таган»;

5. Султонов Юнус Куранбоевич, 21.04.1981 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Таган»;

6. Атаков Уткирбек Уктамбоевич, 19.04.1989 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Гулобод»;

7. Курамбоев Шохзод Хушнудбек угли, 3.11.1997 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Таган».

Компетентными органами России назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Посольство поддерживает постоянные контакты с соответствующими структурами Санкт-Петербурга и Колпино.

Информация о погибших передана в подразделения Министерства внутренних дел Узбекистана и Хорезмский областной хокимият для оповещения родственников.

По данным РИА Новости, пожар произошел в металлическом ангаре, где производилась тротуарная плитка. Общая площадь пожара составила 600 кв. м. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании.

Текст: «Газета.uz»      3 913

Комментарии

  • Пулат Майлибаев 14 июля 2017 12:30

    Ужасная новость для семей — даже отец с сыном! Просто кошмар для семьи..


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