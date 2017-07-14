Оформление паспортов и прописки перейдет в электронный формат

С 1 мая следующего года внедряется упрощенный порядок оформление паспортов, документов для выезда за границу и прописки. Очереди будут электронными.

Президент Шавкат Мирзиёев 11 июля подписал постановление о коренном совершенствовании деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства. Документом определен ряд новых задач Министерства внутренних дел Узбекистана в этой сфере.

Среди них — внедрение «качественно нового порядка организации работы» всех подразделений миграции и оформления гражданства, с четким разграничением задач и функций и повышением ответственности за надлежащее выполнение обязанностей.

Предусмотрено внедрение «действенных механизмов анализа, оценки и прогнозирования» таких процессов, как паспортизация населения, выезд, въезд и пребывание в Узбекистане, прием, выход и утрата гражданства, а также предоставление политического убежища.

Важное направление — «усиление профилактических мероприятий среди сотрудников подразделений миграции и оформления гражданства, искоренение коррупционных проявлений и злоупотреблений полномочиями при оказании населению государственных услуг, в том числе возникающих под воздействием неуправляемых очередей».

Намечено совершенствование системы предупреждения, выявления и пресечения нарушений правил паспортной системы, фактов незаконной миграции на основе комплексного изучения способствующих им причин и условий.

В деятельность подразделений миграции и оформления гражданства в ближайшие месяцы начнется внедрение электронной системы оказания государственных услуг и регулирования приема граждан по вопросам паспортной системы, обеспечивающей бесконтактную форму взаимодействия.

Электронная система, обеспечивающая упрощенную процедуру оказания государственных услуг, в том числе по выдаче биометрических документов, рассмотрению и оформлению документов для выезда за границу, получению постоянной и временной прописки, учету по месту пребывания, а также предоставлению адресно-справочной информации должна быть внедрена с 1 мая 2018 года.

В структуре Главного управления миграции и оформления гражданства МВД создается Управление электронных информационных систем. Помимо внедрением и развитием указанных систем, управление будет поддерживать интегрированную базу данных в области постоянной и временной прописки, учета по месту пребывания, выезда, въезда и пребывания в Узбекистане, приема, выхода и утраты гражданства, предоставления политического убежища.

Постановлением дополнительно запланировано открытие представительств компетентных органов Узбекистана в сфере миграции на территории зарубежных государств, в первую очередь с наибольшим количеством пребывающих граждан Узбекистана, а также упрощение порядка регистрации и получения разрешения на трудоустройство в зарубежных государствах.