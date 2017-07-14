Основатель кафе «Кафе» — о том, почему занялся ресторанным бизнесом, с какими трудностями сталкивается и где черпает вдохновение.

В новом интервью проекта «Лаборатория бизнеса» — Павел Георганов. Основатель культового кафе «Кафе» рассказывает, почему занялся ресторанным бизнесом, не имея опыта в этой сфере, с какими трудностями сталкивается и где черпает вдохновение. О себе говорит так: «Я — талантливый управленец, продюсер, повар, посудомойка, бармен и связист. Человек-оркестр».





Биография: Родился в 1978 году в Белоруссии. Окончил Ташкентский авиационный техникум, имеет диплом специалиста горюче-мазочных материалов. Самостоятельно изучал компьютерную технику, управлял вторым интернет-кафе в Ташкенте. Работал главным специалистом по развитию IT в Coscom, в 2005 году перевелся в IT-управление крупного холдинга. В 2010 году открыл кафе «Кафе» рядом с Международным Вестминстерским университетом в Ташкенте. В 2014 году закрыл кафе «Кафе» и открыл кафе «Лофт».

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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