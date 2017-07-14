Еще один человек задержан за взятку с обещанием «устроить» в вуз

Сотрудник Центра информационных ресурсов ТашИИЖТ задержан по подозрению в получении взятки в размере 8000 долларов.

Сотрудники ГУВД Ташкента 12 июля задержали при получении взятки ведущего специалиста Центра информационных ресурсов Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта Фурката Хасанова.

По данным ГУВД, Хасанов под предлогом содействия в поступлении в вуз получил от одного из абитуриентов 8000 долларов США.

Прокуратура Яккасарайского района возбудила уголовное дело по признакам мошенничества и подстрекательства к даче взятки.

На днях сообщалось о задержании за аналогичные действия заместителя декана одного из факультетов Государственного педагогического университета.