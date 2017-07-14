Еще один человек задержан за взятку с обещанием «устроить» в вуз

Фото: guvd.uz
Сотрудники ГУВД Ташкента 12 июля задержали при получении взятки ведущего специалиста Центра информационных ресурсов Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта Фурката Хасанова.
По данным ГУВД, Хасанов под предлогом содействия в поступлении в вуз получил от одного из абитуриентов 8000 долларов США.
Прокуратура Яккасарайского района возбудила уголовное дело по признакам мошенничества и подстрекательства к даче взятки.
На днях сообщалось о задержании за аналогичные действия заместителя декана одного из факультетов Государственного педагогического университета.
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