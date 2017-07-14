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Фото: guvd.uz

Еще один человек задержан за взятку с обещанием «устроить» в вуз

Сотрудник Центра информационных ресурсов ТашИИЖТ задержан по подозрению в получении взятки в размере 8000 долларов.

Сегодня, 19:29   Общество  

Сотрудники ГУВД Ташкента 12 июля задержали при получении взятки ведущего специалиста Центра информационных ресурсов Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта Фурката Хасанова.

По данным ГУВД, Хасанов под предлогом содействия в поступлении в вуз получил от одного из абитуриентов 8000 долларов США.

Прокуратура Яккасарайского района возбудила уголовное дело по признакам мошенничества и подстрекательства к даче взятки.

На днях сообщалось о задержании за аналогичные действия заместителя декана одного из факультетов Государственного педагогического университета.

Текст: «Газета.uz»      5 271

Комментарии

  • Gregory Gaara 14 июля 2017 19:35

    Сезон охоты ещё не закончился! Охота продолжается…


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