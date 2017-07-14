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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 16:37   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 15 по 16 июля.

Кинопремьеры

Выставки

  • В зале Национальной библиотеки продолжается выставка «Музыка вокруг нас, надо уметь ее слышать».
  • Выставка японской гравюры «Дороги Токайдо» проходит в Галерее изобразительного искусства.
  • В галерее Zero Line проходит выставка «Сквер Art. СКВЕРное искусство?».
  • На выходных в парке Anhor Lokomotiv пройдет выставка «Аллея мастеров».
  • Выставка «Восточный базар» откроется в ТРЦ Next.

Дети

Город

  • Kangoo Club проведет утренние занятия по Kangoo jumps в Центральном Экопарке им. З.М.Бабура.
  • Бесплатный мастер-класс Food Photography пройдет в Ground Zero.
  • Парк Anhor Lokomotiv приглашает посетителей на дискотеку 80−90-х.
Текст: «Газета.uz»      471
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