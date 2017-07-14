Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 15 по 16 июля.

Кинопремьеры

Выставки

В зале Национальной библиотеки продолжается выставка «Музыка вокруг нас, надо уметь ее слышать».

Выставка японской гравюры «Дороги Токайдо» проходит в Галерее изобразительного искусства.

В галерее Zero Line проходит выставка «Сквер Art. СКВЕРное искусство?».

На выходных в парке Anhor Lokomotiv пройдет выставка «Аллея мастеров».

Выставка «Восточный базар» откроется в ТРЦ Next.

Дети

Развлекательная программа для детей «Фиксики и друзья» пройдет в «Крепыше».

Ресторан Petrovic приглашает ребят на кулинарный мастер-класс по приготовлению равиоли.

В ТРЦ MegaPlanet — семейный квест «Леди Баг и Супер Кот».

«День шоколада» проведет ресторан April.

В ресторане «Путешественник» пройдут мастер-классы на тему космоса.

Город