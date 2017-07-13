Татьяна Гуськова покинула Минфин в связи с выходом на пенсию

Татьяна Гуськова, с 1990 года бывшая первым замминистра финансов, покинула пост в связи с выходом на пенсию.

Президент Узбекистана своим постановлением от 13 июля освободил Татьяну Гуськову от должности первого заместителя министра финансов в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Татьяна Гуськова (1950 года рождения) занимала этот пост с 1990 года. Окончив в 1971 году Ташкентский институт народного хозяйства, начала работу в отделе финансирования легкой промышленности Управления финансирования промышленности Министерства финансов УзССР, где в 1979 году дослужилась до поста заместителя начальника. В 1986 году была назначена заместителем министра финансов УзССР.

На должности первого заместителя министра финансов Татьяну Гуськову сменил Ахадбек Хайдаров.