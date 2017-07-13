РУ O`Z ЎЗ
13 июля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Яндекс.Карты

Посольство Узбекистана участвует в расследовании причин пожара в Санкт-Петербурге

Семь человек, предположительно граждане Узбекистана, погибли в пожаре в Колпино (Санкт-Петербург).

Сегодня, 17:12   Общество  

Рано утром 13 июля в металлическом ангаре в городе Колпино (в составе Санкт-Петербурга) произошел пожар на площади 600 кв. м. При разборе завалов обнаружены тела семерых погибших, предположительно граждан Узбекистана. Местными властями проводятся следственные мероприятия.

По поручению МИД Узбекистана для участия в выяснении обстоятельств произошедшего и установления личностей погибших из Москвы в Санкт-Петербург вылетели сотрудники посольства Узбекистана в России. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Текст: «Газета.uz»      3 754
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:26

Жан-Клод Ван Дамм и Джефф Монсон прибудут в Ташкент в сентябре

Сегодня, 16:48

Замдекана Госпедуниверситета задержана по подозрению в получении взятки

Сегодня, 16:35

В ряде районных ОВД назначены новые начальники

Сегодня, 15:52

«Пахтакор» планирует построить новый стадион

Сегодня, 14:22

Утвержден список нежелательных зарубежных фильмов

Сегодня, 12:56

Экс-президента Бразилии Лулу да Силву приговорили к 9,5 годам тюрьмы

Сегодня, 12:00

Denazavrik гуляет по паркам и дарит подарки

Сегодня, 10:51

Айсберг весом в триллион тонн откололся от ледника в Антарктиде

Популярное

«Красивые» автомобильные номера будут доступны через аукцион

«Моя мечта — создать достойные условия жизни для всех» — Президент

В Узбекистане решено вводить заграничные паспорта

Функции техосмотра легковых авто перейдут к предпринимателям