Посольство Узбекистана участвует в расследовании причин пожара в Санкт-Петербурге

Семь человек, предположительно граждане Узбекистана, погибли в пожаре в Колпино (Санкт-Петербург).

Рано утром 13 июля в металлическом ангаре в городе Колпино (в составе Санкт-Петербурга) произошел пожар на площади 600 кв. м. При разборе завалов обнаружены тела семерых погибших, предположительно граждан Узбекистана. Местными властями проводятся следственные мероприятия.

По поручению МИД Узбекистана для участия в выяснении обстоятельств произошедшего и установления личностей погибших из Москвы в Санкт-Петербург вылетели сотрудники посольства Узбекистана в России. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.