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Жан-Клод Ван Дамм.

Фото: fb.com/pg/JCVDworld

Жан-Клод Ван Дамм и Джефф Монсон прибудут в Ташкент в сентябре

Федерация пенчак-силата Узбекистана получила разрешение на проведение международного бойцовского турнира в сентябре. В качестве гостей прибудут Жан-Клод Ван Дамм и Джефф Монсон.

Сегодня, 18:26   Спорт  

Правительство Узбекистана дало разрешение на проведение международного бойцовского шоу-турнира по силату Asian Fight 2017 в Ташкенте 9 сентября. Почетными гостями мероприятия станут мировые звезды — актер Жан-Клод Ван Дамм и боец смешанных единоборств Джефф Монсон, сообщил «Газете.uz» президент федерации Азиз Джурабаев.

Более того, гостем турнира может стать и легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко. К настоящему моменту от него получено устное согласие.

Ранее сообщалось, что нидерландский диджей Армин ван Бюрен, возможно, будет отвечать за музыкальное сопровождение шоу. Однако стороны не пришли к согласию из-за загруженного расписания артиста. «Но мы ведем переговоры с другими диджеями, пока не можем сообщить их имена. Это будет сюрприз», — сказал Азиз Джурабаев.

По его словам, практически полностью утвержден список местных бойцов, которые будут выступать на турнире. «Это наши именитые звезды, которые имеют свой вес во всем мире, — Махмуд Мурадов, Хасан Баротов, Фуркат Якубов, Мухаммадали Таштургунов, Анвар Бойназаров и еще двое, с кем мы ведем переговоры. Наша цель — сделать наших бойцов героями страны», — сообщил президент федерации.

Ожидается, что событие пройдет на столичном стадионе «Бунёдкор». В конце июля состоится пресс-конференция, где организаторы сообщат более подробную информацию.

Текст: «Газета.uz»      1 110
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