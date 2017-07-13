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Фото: Галина Сапаева / «Газета.uz»

Ввод загранпаспортов может начаться с 2019 года

Специальная межведомственная группа прорабатывает вопрос введения заграничных паспортов и отмены выездных стикеров.

Сегодня, 19:51   Общество  

В случае принятия положительного решения по введению в действие в Узбекистане заграничных паспортов их выдача будет начата поэтапно с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Проработкой вопроса введения загранпаспортов занимается специальная межведомственная рабочая группа.

Планируется, что действующий биометрический паспорт останется основным документом, удостоверяющим личность владельца на территории Узбекистана. При этом для лиц, находящихся за рубежом с действующим биометрическим паспортом, будет предусмотрен отдельный порядок использования данного документа за пределами страны.

Отмена оформления двухгодичного стикера разрешительной записи для выезда за границу предусмотрена Стратегией действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах. Этот вопрос также поднимался в ходе первого прямого диалога министра иностранных дел с согражданами, прошедшего 5 июля.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зеид Раад аль-Хуссейн, посетивший в мае Узбекистан, приветствовал намерение правительства отменить выездной стикер и упростить процедуру оформления выездных документов.

11 июля Президент Узбекистана подписал постановление, в котором ответственным структурам поручено в месячный срок подготовить «обоснованные предложения» по вопросу ввода загранпаспортов.

Текст: «Газета.uz»      1 394
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