«Пахтакор» планирует построить новый стадион

Футбольный клуб «Пахтакор» намерен снести действующий стадион до конца года и построить новый на 30 тысяч зрительских мест.

Домашний стадион футбольного клуба «Пахтакор» будет снесен до конца 2017 года. На его месте планируется построить новую арену, рассчитанную на 30 тысяч зрительских мест, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе команды.

В настоящее время руководство клуба рассматривает 3−4 концепта будущего строения. «Проект нового стадиона пока не утвержден, но в ближайшее время он будет представлен правительству. Пока не можем говорить о точных сроках. Решение о сносе было принято в целях улучшения условий для болельщиков, так как из-за беговой дорожки расстояние от трибун до поля в некоторых местах доходит до 100 м», — отметил собеседник «Газеты.uz», уточнив, что сроки строительства новой арены станут известны после рассмотрения проекта правительством.

На днях также начнется реконструкция тренировочной базы клуба в Кибрайском районе Ташкентской области. В связи с этим на полтора года был арендован стадион «Жар», где команда будет проводить тренировки.



Стадион «Пахтакор» был построен в 1956 году и изначально вмещал в себя 55 тысяч зрителей, но со временем после ряда реконструкций в 1996, 2008 и 2012 годах вместимость стадиона сократилась до 35 тысяч.