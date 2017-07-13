«Пахтакор» планирует построить новый стадион

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Домашний стадион футбольного клуба «Пахтакор» будет снесен до конца 2017 года. На его месте планируется построить новую арену, рассчитанную на 30 тысяч зрительских мест, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе команды.
В настоящее время руководство клуба рассматривает 3−4 концепта будущего строения. «Проект нового стадиона пока не утвержден, но в ближайшее время он будет представлен правительству. Пока не можем говорить о точных сроках. Решение о сносе было принято в целях улучшения условий для болельщиков, так как из-за беговой дорожки расстояние от трибун до поля в некоторых местах доходит до 100 м», — отметил собеседник «Газеты.uz», уточнив, что сроки строительства новой арены станут известны после рассмотрения проекта правительством.
На днях также начнется реконструкция тренировочной базы клуба в Кибрайском районе Ташкентской области. В связи с этим на полтора года был арендован стадион «Жар», где команда будет проводить тренировки.
Стадион «Пахтакор» был построен в 1956 году и изначально вмещал в себя 55 тысяч зрителей, но со временем после ряда реконструкций в 1996, 2008 и 2012 годах вместимость стадиона сократилась до 35 тысяч.
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