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Фото: welcometouzbekistan.com

«Пахтакор» планирует построить новый стадион

Футбольный клуб «Пахтакор» намерен снести действующий стадион до конца года и построить новый на 30 тысяч зрительских мест.

Сегодня, 15:52   Спорт  

Домашний стадион футбольного клуба «Пахтакор» будет снесен до конца 2017 года. На его месте планируется построить новую арену, рассчитанную на 30 тысяч зрительских мест, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе команды.

В настоящее время руководство клуба рассматривает 3−4 концепта будущего строения. «Проект нового стадиона пока не утвержден, но в ближайшее время он будет представлен правительству. Пока не можем говорить о точных сроках. Решение о сносе было принято в целях улучшения условий для болельщиков, так как из-за беговой дорожки расстояние от трибун до поля в некоторых местах доходит до 100 м», — отметил собеседник «Газеты.uz», уточнив, что сроки строительства новой арены станут известны после рассмотрения проекта правительством.

На днях также начнется реконструкция тренировочной базы клуба в Кибрайском районе Ташкентской области. В связи с этим на полтора года был арендован стадион «Жар», где команда будет проводить тренировки.

Стадион «Пахтакор» был построен в 1956 году и изначально вмещал в себя 55 тысяч зрителей, но со временем после ряда реконструкций в 1996, 2008 и 2012 годах вместимость стадиона сократилась до 35 тысяч.

Текст: «Газета.uz»      1 797
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