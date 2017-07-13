В ряде районных ОВД назначены новые начальники

Новые начальники назначены в районных ОВД Хорезмской, Кашкадарьинской, Ферганской и Ташкентской областей.

В районных отделах внутренних дел ряда областей назначены новые руководители, сообщила газета МВД Узбекистана «На посту».

В Хорезмской области начальником Ургенчского РОВД стал полковник Мухаммаджон Атабаев, Хазараспского РОВД — Бунёд Раджапов и Багатского РОВД — майор Мансур Ражапов.

В Кашкадарьинской области Шахрисабзское РОВД возглавил подполковник Чори Кучкаров, Яккабагское РОВД — майор Жалол Самадов, Дехканабадское РОВД — подполковник Нодирбек Исмаилов.

Начальником Аккурганского РОВД Ташкентской области стал майор Дилшод Хожаматов.

Ташлакским РОВД Ферганской области теперь руководит подполковник Дилмурод Мадаюпов.

Новые назначения произведены и в других подразделениях МВД. Начальником Главного управления патрульно-постовой службы охраны общественного порядка МВД стал полковник Тохир Арипов.

Комендатуру по охране площади «Мустакиллик» и находящихся на ней административных зданий Главного управления охраны МВД возглавил майор Рахимжон Очилов.

Подполковник Шарофиддинхужа Усмонов стал заместителем начальника Главного управления исполнения наказания МВД.