В ряде районных ОВД назначены новые начальники

В районных отделах внутренних дел ряда областей назначены новые руководители, сообщила газета МВД Узбекистана «На посту».
В Хорезмской области начальником Ургенчского РОВД стал полковник Мухаммаджон Атабаев, Хазараспского РОВД — Бунёд Раджапов и Багатского РОВД — майор Мансур Ражапов.
В Кашкадарьинской области Шахрисабзское РОВД возглавил подполковник Чори Кучкаров, Яккабагское РОВД — майор Жалол Самадов, Дехканабадское РОВД — подполковник Нодирбек Исмаилов.
Начальником Аккурганского РОВД Ташкентской области стал майор Дилшод Хожаматов.
Ташлакским РОВД Ферганской области теперь руководит подполковник Дилмурод Мадаюпов.
Новые назначения произведены и в других подразделениях МВД. Начальником Главного управления патрульно-постовой службы охраны общественного порядка МВД стал полковник Тохир Арипов.
Комендатуру по охране площади «Мустакиллик» и находящихся на ней административных зданий Главного управления охраны МВД возглавил майор Рахимжон Очилов.
Подполковник Шарофиддинхужа Усмонов стал заместителем начальника Главного управления исполнения наказания МВД.
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