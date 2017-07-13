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Учрежден нагрудный знак «Гордость махалли»

Постановлением Президента учрежден нагрудный знак «Махалла ифтихори», которым могут награждаться как граждане Узбекистана, так и иностранцы.

Сегодня, 20:10   Политика  

Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 13 июля учрежден нагрудный знак «Махалла ифтихори» («Гордость махалли»).

Нагрудным знаком будут награждаться «активные и инициативные граждане, представители общественных структур, внесшие достойный вклад в дело усиления роли и значения органов самоуправления граждан в обществе, обеспечения стабильности духовной среды на местах, укрепления межнациональной дружбы и согласия, воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и верности идеям независимости, осуществления социальной поддержки населения, широкомасштабных профилактических мероприятий и общественного контроля, развития материально-технической базы сходов граждан махаллей».

Нагрудным знаком могут награждаться и лица, не являющиеся гражданами Узбекистана.

Предложения по награждению нагрудным знаком вносятся сходами граждан махалли на основе решений собрания представителей граждан в районный (городской) совет по координации деятельности органов самоуправления граждан. Затем они рассматриваются территориальными советами Каракалпакстана, областей и Ташкента и сдаются ежегодно до 1 мая в Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан. Рассмотрением кандидатов занимается постоянно действующая комиссия при совете.

Лица, награжденные нагрудным знаком, получают единовременное денежное вознаграждение в размере четырехкратной минимальной заработной платы за счет средств благотворительного общественного фонда «Маҳалла».

Нагрудный знак и денежное вознаграждение вручаются председателем накануне празднования Дня независимости Узбекистана.

Лицам, награжденным нагрудным знаком, предоставляется право на одноразовые бесплатные путевки для лечения в санаториях страны за счет фонда «Маҳалла».

Текст: «Газета.uz»      2 649
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