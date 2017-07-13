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Фото: guvd.uz

Замдекана Госпедуниверситета задержана по подозрению в получении взятки

ГУВД Ташкента задержало замдекана факультета Государственного педуниверситета при получении взятки.

Сегодня, 16:48   Общество  

Сотрудники ГУВД Ташкента 10 июля задержали при получении взятки заместителя декана по духовно-просветительской работе факультета начального обучения и физической культуры Государственного педагогического университета Гулчирой Абдураимову.

Как сообщается на сайте ГУВД, задержанная под предлогом оказания содействия в поступлении молодого человека в вуз получила денежные средства в размере 7000 долларов США.

Прокуратурой Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и подстрекательства к даче взятки.

Предварительное следствие продолжается. Проверяется возможная причастность задержанной к другим преступлениям.

ГУВД напоминает, что лица, дающие взятки для поступления на учебу, также привлекаются к уголовной ответственности.

Текст: «Газета.uz»      2 986
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