Замдекана Госпедуниверситета задержана по подозрению в получении взятки

Фото: guvd.uz
Сотрудники ГУВД Ташкента 10 июля задержали при получении взятки заместителя декана по духовно-просветительской работе факультета начального обучения и физической культуры Государственного педагогического университета Гулчирой Абдураимову.
Как сообщается на сайте ГУВД, задержанная под предлогом оказания содействия в поступлении молодого человека в вуз получила денежные средства в размере 7000 долларов США.
Прокуратурой Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и подстрекательства к даче взятки.
Предварительное следствие продолжается. Проверяется возможная причастность задержанной к другим преступлениям.
ГУВД напоминает, что лица, дающие взятки для поступления на учебу, также привлекаются к уголовной ответственности.
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