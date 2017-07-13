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Denazavrik гуляет по паркам и дарит подарки

С 13 по 23 июля в парках и ТРК Ташкента будут проходить веселые акции и конкурсы от марки детских соков и нектаров Denazavrik.

Сегодня, 12:00   Общество     на правах рекламы

Многие взрослые помнят, как ждали лето в детстве. Потому что летом, как только вечером спадала жара, часто ходили гулять и развлекаться вместе с родителями. Что может быть лучше, чем взяться за руки и провести время вместе?

Теперь у родителей и их детей появилась возможность отправиться на полезные и увлекательные прогулки. До 23 июля, каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье, в парках и торгово-развлекательных комплексах Ташкента проходят акции, посвященные новому соку компании Marwin Brands, созданному специально для детей — Denazavrik.

Каждый день работают две промо-точки, поэтому можно составить график посещений парков и ТРК и отправиться вместе с детьми на праздник. Denazavrik путешествует по Ташкенту и ждет родителей и малышей с 17:00 до 20:00:

  • 13 июля: парк им. Мирзо Улугбека (бывший Тельмана) и парк «Анхор Локомотив»,
  • 14 июля: парк «Анхор Локомотив» и ТРК Parus,
  • 15 июля: парк им. Мирзо Улугбека (бывший Тельмана) и ТРК Parus,
  • 16 июля: парк им. Мирзо Улугбека (бывший Тельмана) и ТРК Samarkand Darvoza,
  • 20 июля: парки «Анхор Локомотив» и «Локомотив»,
  • 21 июля: ТРК Samarkand Darvoza и «Эко-Парк»,
  • 22 и 23 июля: «Эко Парк» и парк «Локомотив».

Denazavrik ожил и проводит веселые конкурсы, устраивает игры, танцует и поет вместе с детьми. Он станет другом каждому ребенку и всем подарит подарки, — никто не уйдет с пустыми руками. И даже если ребенок растеряется и забудет слова песни или перепутает строчки в стихотворении, Denazavrik обязательно порадует его и преподнесет веселый приз-сюрприз. И непременно сфотографируется на память.

Denazavrik — это новая линейка соков и нектаров Marwin Brands. Многие знают и любят эту компанию за соки и нектары Dena — вкусные, полезные, созданные на любой вкус. Denazavrik — младший бренд в семье Dena, предназначен специально для детей и сделан с особой любовью и заботой. В его основе — натуральные пюре из фруктов и ни грамма консервантов и красителей.

В коллекции Denazavrik пять ярких вкусов-миксов, среди которых дети обязательно найдут любимый. Marwin Brands дорожит доверием и гарантирует: соки Denazavrik, как вся продукция Dena, сделаны по мировым стандартам с учетом высочайших требований гигиены, в них сохранены все полезные свойства фруктов для здоровья ребенка. И, кстати: из упаковки от соков и нектаров новой линейки можно смастерить домик или машинку.

На акциях, которые проводит Denazavrik, родители и деть смогут убедиться, как вкусны новые соки и нектары. И даже получат за это приз. Он приглашает всех: будет весело, интересно, вкусно и полезно.

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