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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

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Функции техосмотра легковых авто перейдут к предпринимателям

Функции по проведению обязательного техосмотра частных легковых авто постепенно перейдут к субъектам предпринимательства.

Сегодня, 19:58   Общество  

С 1 января 2018 года функции подразделений безопасности дорожного движения по проведению обязательного технического осмотра легковых автотранспортных средств физических лиц (кроме грузовых, пассажирских и специальных транспортных средств) будут поэтапно переданы субъектам предпринимательства — юридическим лицам. Это предусмотрено постановлением Президента от 11 июля о совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Планируется, что на предоставляемые услуги будут установлены фиксированные цены. Будут также разработаны требования по взаимодействию юрлиц, оказывающих такие услуги, с органами внутренних дел.

С начала следующего года предусмотрено внедрение электронной системы контроля за прохождением техосмотра.

Текст: «Газета.uz»      5 570
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