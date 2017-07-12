Функции техосмотра легковых авто перейдут к предпринимателям

С 1 января 2018 года функции подразделений безопасности дорожного движения по проведению обязательного технического осмотра легковых автотранспортных средств физических лиц (кроме грузовых, пассажирских и специальных транспортных средств) будут поэтапно переданы субъектам предпринимательства — юридическим лицам. Это предусмотрено постановлением Президента от 11 июля о совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Планируется, что на предоставляемые услуги будут установлены фиксированные цены. Будут также разработаны требования по взаимодействию юрлиц, оказывающих такие услуги, с органами внутренних дел.

С начала следующего года предусмотрено внедрение электронной системы контроля за прохождением техосмотра.