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Жамол Махсудов.

Фото: index.uz

Жамол Махсудов стал замминистра по развитию ИТ и коммуникаций

Заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций назначен Жамол Махсудов.

Сегодня, 19:36   Политика  

Жамол Махсудов назначен заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Постановление об этом 12 июля подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Жамол Махсудов (1972 года рождения) с сентября 2015 года работал директором по перспективному развитию и инвестициям национального оператора телекоммуникаций «Узбектелеком». Выпускник Ташкентского электротехнического института связи (1994 год).

Текст: «Газета.uz»      1 407
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