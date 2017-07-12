Жамол Махсудов стал замминистра по развитию ИТ и коммуникаций

Жамол Махсудов.
Фото: index.uz
Жамол Махсудов назначен заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Постановление об этом 12 июля подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Жамол Махсудов (1972 года рождения) с сентября 2015 года работал директором по перспективному развитию и инвестициям национального оператора телекоммуникаций «Узбектелеком». Выпускник Ташкентского электротехнического института связи (1994 год).
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