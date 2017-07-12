Жамол Махсудов стал замминистра по развитию ИТ и коммуникаций

Заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций назначен Жамол Махсудов.

Жамол Махсудов назначен заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Постановление об этом 12 июля подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Жамол Махсудов (1972 года рождения) с сентября 2015 года работал директором по перспективному развитию и инвестициям национального оператора телекоммуникаций «Узбектелеком». Выпускник Ташкентского электротехнического института связи (1994 год).