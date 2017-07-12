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12 июля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Рынок MEDIAPARK Bozori открывается в Ташкенте

Рынок MEDIAPARK Bozori предоставит покупателям широкий ассортимент товаров по более доступным ценам и возможность торговаться.

Сегодня, 09:00   Общество     на правах рекламы

Первая в Узбекистане розничная сеть магазинов бытовой техники и электроники MEDIAPARK в честь двухлетия бренда дарит своим покупателям грандиозную новость.

Отныне в сети магазинов для всех покупателей открывается рынок MEDIAPARK Bozori с новыми ценами и новым форматом работы. И каждый покупатель может стать непосредственным участником этих изменений.

Главное нововведение — на рынке MEDIAPARK Bozori можно торговаться при покупке, а значит можно будет приобрести товары значительно дешевле.

MEDIAPARK Bozori предоставляет каждому покупателю:

  • просторную автостоянку;
  • широкий ассортимент качественных товаров;
  • гарантию на товары;
  • наличие сервисных центров;
  • любую форму оплаты;
  • квалифицированную консультацию от продавцов;
  • и главное — возможность торговаться и покупать по выгодной цене.

Организаторы также объявляют акцию: если покупатель найдет товары по более дешевой цене в другой торговой сети, то в MEDIAPARK Bozori вернут разницу. Для этого нужно предъявить чек от покупки из другой сети, оплаченной не ранее 12 июля 2017 года.

Рынок MEDIAPARK Bozori придерживается принципов клиентоориентированности и вносит кардинальные изменения с заботой о покупателях.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+99871) 203−33−33.

На правах рекламы.

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