Рынок MEDIAPARK Bozori открывается в Ташкенте

Первая в Узбекистане розничная сеть магазинов бытовой техники и электроники MEDIAPARK в честь двухлетия бренда дарит своим покупателям грандиозную новость.
Отныне в сети магазинов для всех покупателей открывается рынок MEDIAPARK Bozori с новыми ценами и новым форматом работы. И каждый покупатель может стать непосредственным участником этих изменений.
Главное нововведение — на рынке MEDIAPARK Bozori можно торговаться при покупке, а значит можно будет приобрести товары значительно дешевле.
MEDIAPARK Bozori предоставляет каждому покупателю:
Организаторы также объявляют акцию: если покупатель найдет товары по более дешевой цене в другой торговой сети, то в MEDIAPARK Bozori вернут разницу. Для этого нужно предъявить чек от покупки из другой сети, оплаченной не ранее 12 июля 2017 года.
Рынок MEDIAPARK Bozori придерживается принципов клиентоориентированности и вносит кардинальные изменения с заботой о покупателях.
Более подробную информацию можно получить по телефону: (+99871) 203−33−33.
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