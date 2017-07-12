Напрямую: Репортаж «Газеты.uz» с трассы М-39

Дорога из Ташкента в Самарканд с открытием участка через Казахстан стала короче, но пока занимает больше времени, убедился корреспондент «Газеты.uz».

Корреспондент «Газеты.uz» Никита Макаренко стал одним из первых водителей, проехавших через открытый сегодня участок автодороги M-39 через Мактааральский район Казахстана. Несмотря на то, что дорога стала короче, пока на нее уходит больше времени, чем при движении в объезд по Сырдарьинской области.

В 9 часов утра 12 июля желающих воспользоваться транзитным проездом по трассе M-39, закрытым в 2006 году, было не так много. Водители уже знают об открытии дороги, но ажиотажа на границе не наблюдается. Всего удалось насчитать 10−20 человек из разных областей Узбекистана — Кашкадарьи, Сурхандарьи, Джизака и Ташкента.

Забегая вперед, скажу, что все пересечение границы по транзитному участку между двумя узбекистанскими постами заняло два часа: я заехал на пост «Малик» в 9:15 и выехал в направлении Джизака с поста «Ок олтин» в 11:15.

Пограничники Узбекистана работают очень быстро. Первый пост я прошел ровно за 10 минут. Все было очень вежливо, цивилизованно. Работало четыре пограничных окошка.

Перед заездом на пост сотрудники ГУБДД переписывают данные техпаспорта. Нужно остановиться и выйти из машины. После заезда на территорию пограничного поста «Малик» нужно предъявить паспорт и получить специальный бланк, на который проставляется штамп о выезде из Узбекистана.

Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

На узбекской стороне проводится очень беглый таможенный осмотр. Вас просят открыть багажник, бардачок и все — можно ехать.

На казахском посту «Сырдарья» я провел 1 час 25 минут. Именно из-за такой задержки новую дорогу пока нельзя назвать удобной.

Здесь нужно выйти из машины и вручную заполнить миграционную карту, на которую ставится печать. Затем наступает долгая процедура таможенного оформления.

Несмотря на то, что водителей в этот утренний час было совсем немного — всего пять машин, пришлось ждать более часа, пока офицер таможенной службы на компьютере заполнит таможенные декларации.

Казахская сторона объясняет это тем, что все только заработало, и обещает, что в будущем процесс ускорится. Кроме того, по словам таможенников, благодаря внесению каждого проехавшего пост в базу данных, заполнять документы заново в следующие разы не придется.

Важный момент: несмотря на то, что узбекский пост работает круглосуточно, табло на казахской стороне гласит, что пост «Сырдарья» работает только в дневное время суток — с 9 утра до 7 вечера. Офицер пограничной службы это подтвердил. Он даже посоветовал приезжать к 18:30, чтобы не застрять на нейтральной полосе.

Во время таможенного осмотра вас просят открыть капот, показать запасное колесо. На все это, как я уже отметил, ушло больше часа.

Все процедуры пройдены, теперь можно ехать по дороге M-39. Предупреждаю водителей: она очень среднего качества. Это старая советская «бетонка», на которой сделан косметический ремонт. Ям как таковых нет, но дорога очень неровная. Стоит поберечься.

Нужно не забыть включить ближний свет фар, потому что этого требуют правила Казахстана.

На втором казахском пограничном посту «Целинный» вы отдаете таможенную декларацию и миграционную карту, ничего оформлять не нужно. Процесс довольно быстрый.

На узбекской стороне таможенником проводится беглый визуальный осмотр автомобиля. Делается дезинфекция — буквально в течение минуты колеса обрабатывают составом. Бланк со штампом отдается пограничнику. Он проверяет паспорт — и вы снова в Узбекистане. Все опять же очень вежливо и быстро.

В общей сложности на выезде прохождение казахского и узбекского постов заняло около 10 минут.

Обратно в Ташкент я вернулся по старой дороге, на которую уходит всего час. Т. е. пока говорить о том, что доехать из столицы в Самарканд теперь можно быстрее, нельзя. Но если верить представителям пограничной и таможенной служб Казахстана, в будущем процесс будет занимать меньше времени.

Несомненно одно: открытие дороги — это значимое событие, которого долго ждали обе страны, особенно жители приграничных районов, многие из которых связаны родственными связями. И название «дорога дружбы», прозвучавшее днем ранее на церемонии открытия участка, это отлично отражает.